Facebook ed Instagram sono senza dubbio i social network più diffusi al mondo, con diversi miliardi di download da tutti i dispositivi fissi e mobili. La community è molto ampia, attiva e sempre in costante crescita. Nonostante ciò, una notizia molto recente ipotizza una possibile chiusura delle app in tutta Europa. Questo perché i regolatori dell’Unione Europea vietano che i dati siano condivisi con gli Stati Uniti, che invece li vorrebbero, visto per altro l’origine americana dei due social network.

Il rischio chiusura europea per Facebook ed Instagram

L’UE ha categoricamente vietato il trasferimento dei dati degli utenti europei agli Stati Uniti, ritenendolo un aspetto che non dà la giusta importanza e peso alla privacy. Cosa comporterebbe ciò? Durante un’importante udienza in tribunale a Dublino, l’azienda ha detto che la decisione della commissione irlandese per la protezione dei dati rischierebbe di far interrompere tutte le operazioni in Europa, e quindi interrompere il funzionamento di Facebook ed Instagram per oltre 400 milioni di persone.

L’azienda così spiega il tutto: Facebook si affida ai trasferimenti di dati fra Ue e USA per effettuare i propri servizi. La mancanza di trasferimenti di dati sicuri e legali comporterebbe un danno all’economia e ostacolerebbe la crescita del settore data-driven negli Ue, proprio mentre cerchiamo la ripresa dalla COVID-19.”

Non resta dunque che attendere novità riguardo questo argomento molto pericoloso, sperando che tutto si risolva per il meglio e che possiamo continuare ad utilizzare normalmente i due social network per condividere post e parlare con amici e familiari.