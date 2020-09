La rivoluzione Iliad continua nel nostro paese con l’arrivo di una promozione senza precedenti. Ebbene sì, la casa francese ha appena deciso di lanciare un’offerta a tempo limitato attivabile da tutti i clienti, Flash 100. Stiamo parlando di una delle tariffe più convenienti sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fin dai primi giorni del debutto nel nostro paese, Iliad ha riscosso un’elevato successo grazie ai suoi prezzi super convenienti e alla sua politica trasparente. La promo lanciata in queste ore va ad aggiungersi a quelle già esistenti ma, a differenza di queste, risulta essere a tempo limitato. Ecco cosa comprende.

Iliad Flash 100: minuti, messaggi e tanti giga a soli 9,99 euro

Come suggerisce il nome “Iliad Flash 100”, la tariffa risulta essere una promozione a tempo limitato. Questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G e 4G+. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro. Sono compresi nel costo mensile, tutti i servizi Iliad come Hotspot, mi richiami, segreteria telefonica, ecc.

Come già accennato, la tariffa può essere attivata da tutti i nuovi clienti, con o senza passaggio. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro. L’attivazione può essere effettuata direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore o presso un qualsiasi centro autorizzato/corner Iliad. Il termine per aderire alla promo, salvo proroghe, è fissato al prossimo 15 ottobre alle ore 15:00. Vi unirete alla “rivoluzione”? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.