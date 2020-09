automobile.it, sito del gruppo eBay, lancia “Guido“, il primo sistema di intelligenza artificiale che aiuta gli utenti ad orientarsi nella scelta della loro prossima vettura. Si tratta di una novità interessante, soprattutto se consideriamo l’attuale trend dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’automobile, in notevole crescita. Guido, dopo averci posto una serie di domande, è in grado di selezionare tra migliaia di annunci quelli più attinenti alla nostra ricerca e alle nostre esigenze, contribuendo a farci risparmiare tempo prezioso nella nostra, spesso estenuante, ricerca.

Guido può diventare un aiuto molto prezioso nella ricerca della nostra prossima automobile

Una simile tecnologia è quindi destinata a diventare molto importante, stante l’enorme numero di modelli di automobile e relativi allestimenti e motorizzazioni oggi in commercio. Guido può infatti operare ricerche, basate sui parametri che l’utente introduce, in pochissimo tempo e riesce a gestire anche migliaia di operazioni in contemporanea, fornendo un aiuto concreto e, soprattutto, personalizzato.È possibile trovare Guido su ogni articolo del magazine di automobile.it e basta cliccare sul relativo link e iniziare una conversazione, proprio come faremmo con un qualsiasi nostro amico, ponendogli domande pertinenti alla nostra ricerca. In questo modo, potremmo fare affidamento su un consulente “esperto” 24 ore su 24.

Si tratta quindi di un sistema che potrebbe diventare fondamentale, benchè ancora “giovane”, che è solo l’ultima delle innovative applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale al settore dell’automobile; si stima infatti che il 98% dei veicoli sarà connesso alla rete entro il 2025, con il 75% di essi a guida autonoma entro i successivi 10 anni. Esistono oggi, infatti, molti sistemi elettronici montati sulle più moderne automobili in grado di aiutarci in moltissimi modi; leggendo la strada e i segnali stradali, ad esempio, è la nostra stessa automobile ad “imparare” e ad aumentare il livello di sicurezza generale della nostra esperienza di guida.