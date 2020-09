Dopo 2 settimane di pausa, la casa di Fortnite, Epic Games, ha deciso di rilasciare un nuovo corposo aggiornamento del noto battle royale. Stiamo parlando, ovviamente, della tanto attesa versione 14.20. Numerose le novità introdotte. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Epic Games ha deciso di abbondare con l’ultimo aggiornamento di Fortnite. L’update porta in campo un evento cross-over con il videogioco Rocket League, una serie di sfide speciali per il terzo compleanno del battle royale, un nuovo eroe Marvel e tanto altro ancora. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: tutte le novità dell’update 14.20

La novità principale del nuovo aggiornamento è senza dubbio l’arrivo di uno dei personaggi Marvel più attesi dalla community, Wolverine. Questo vagherà in ogni partita nei pressi di Foresta Frignante e, se avrete la fortuna di ucciderlo, potrete usare i suoi potenti artigli. Oltre all’eroe, è stata introdotta una nuova location all’interno della mappa. Parliamo di un Supermarket vicino Siepi d’Agrifoglio. La struttura risulta essere ancora in costruzione. Molto probabilmente, verrà ultimata nelle prossime settimane. Per celebrare l’arrivo di Wolverine, Epic Games ha introdotto una nuova modalità a tempo limitato a tema Marvel, “Takeover”. Vi consigliamo di provarla prima che venga rimossa nei prossimi giorni.

Altra novità molto attesa, le missioni relative al terzo compleanno di Fortnite (ancora non disponibili in gioco). Tra le ricompense, un iconico dorso decorativo e una skin armi esclusiva. Come già accennato, infine, annunciato l’evento cross-over con Rocket League. Anche questo, ovviamente, porterà in campo cosmetici esclusivi.

Il lavoro di Epic Games non si arresta. Secondo quanto riportato dai più famosi dataminer, la casa potrebbe lanciare un altro grosso update del gioco la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.