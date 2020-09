Tiktok, come evitare di essere colpiti da virus e malware

I giorni di TikTok come valida piattaforma di social media potrebbero essere contati, almeno negli Stati Uniti, secondo quanto affermato dall’amministrazione Trump, ma l’applicazione funziona ancora per ora e la sua massiccia base di utenti è attiva come sempre. E questo include, purtroppo, anche loschi sviluppatori che utilizzano la piattaforma per diffondere truffe e malware.

Un bambino nella Repubblica Ceca ha recentemente segnalato un’app sospetta e gli account che la distribuiscono al programma Be Safe Online di Avast, suggerendo un’indagine più approfondita. Avast ha rilevato numerosi profili TikTok e Instagram utilizzati per promuovere app dannose. Alcuni installano adware sul tuo dispositivo e altri tentano di indurre le persone a fare acquisti in-app non necessari.

Occhio ai malware su Tiktok

Le app losche scoperte da Avast includono, sui dispositivi Android:

Tocca Roulette ++ Shock my Friend

ThemeZone – Shawky App gratuita – Shock My Friends

Ultimate Music Downloader – Scarica musica gratis.

Queste app hanno molti dei tratti distintivi dei prodotti falsi o carichi di malware: titoli incomprensibili imbottiti di SEO, funzionalità ridondanti o non necessarie e acquisti in-app per contenuti disponibili gratuitamente altrove. Avast ha anche trovato almeno tre account TikTok e un account Instagram che promuoveva le app, alcuni dei quali avevano oltre 300.000 follower.

Ecco il commento della famosa azienda di antivirus: “Le app sono specificamente destinate ai giovani, sotto forma di giochi, sfondi e download di musica. Le truffe si presentano sotto forma di addebito da $2 a $10 per un servizio che non soddisfa quel prezzo, incluso il fatto che il telefono vibri, uno sfondo o l’accesso alla musica, o sotto forma di annunci aggressivi. Alcuni sono trojan HiddenAds, che sono app che sembrano essere legittime, ma in realtà esistono solo per pubblicare annunci pubblicitari al di fuori dell’app. I trojan HiddenAd hanno anche un timer per nascondi app, rendendo difficile determinare da dove provengono gli annunci.”