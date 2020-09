La casa di Twitter ha appena deciso di aggiornare la sua app per dispositivi iOS. Tra le novità introdotte, una che permetterà agli utenti di interagire molto più facilmente. Stiamo parlando di un nuovo pannello di condivisione proprietario. Cosa cambia rispetto a quello nativo di iOS? Scopriamolo insieme.

Twitter sta continuando a lavorare duramente per rendere il suo social più appetibile e intuitivo possibile. Il nuovo menù “Condividi Tweet” introdotto nelle scorse ore con l’ultimo update permetterà di condividere i propri tweet in maniera semplice e veloce. Andiamo a scoprire come funziona.

Twitter: ecco come funziona il menu “Condividi Tweet”

Nonostante il pannello di condivisione nativo di iOS sia ancora disponibile nell’app, Twitter ha pensato bene di introdurne uno proprietario. I benefici, all’interno del social sono considerevoli. Questo, infatti, visualizza tutti gli utenti con cui solitamente interagiamo per una condivisione più precisa e veloce. Ma non è tutto, il pannello mostra anche tutte le principali app di messaggistica presenti sullo smartphone per non dover stare a cercarle nel caso si volesse condividere il tweet su una di esse.

Il nuovo pannello non è una novità assoluta per tutti. Questo, infatti, era già stato reso disponibile per una piccola cerchia di utenti a scopo di test. A partire da oggi, chiunque è in possesso di un dispositivo iOS può usarlo. Se il nuovo menù non dovesse piacervi, passare al pannello di condivisione classico è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è cliccare sulla voce “Condividi tramite…” presente nel nuovo menù. Quale sarà la prossima novità di Twitter? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.