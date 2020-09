Nel corso di un evento Amazon ha annunciato una nuova piattaforma di cloud gaming chiamata Luna. Non è ancora chiaro quando il servizio verrà lanciato, ma sappiamo che inizialmente sarà disponibile su PC, Mac, Amazon Fire TV, iPhone e iPad (tramite app web), con una versione Android pianificata dopo il lancio. Amazon afferma che gli utenti interessati negli Stati Uniti possono richiedere l’accesso anticipato al servizio a partire da oggi. Al momento non si sa nulla sulla disponibilità internazionale.

Il servizio sarà disponibile per un “prezzo di lancio” di $ 5,99 al mese durante la sua fase di accesso anticipato, che offre agli abbonati la possibilità di giocare ai giochi del canale Luna Plus su due dispositivi contemporaneamente e offre una risoluzione 4K/60 fps per “titoli selezionati”. Naturalmente, sarà alimentato da AWS, l’onnipresente piattaforma web di Amazon.

Titoli di lancio e partnership con Ubisoft

Amazon afferma che il catalogo di Luna Plus prevede al lancio oltre 100 giochi e tra questi annoverano Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon ha annunciato che altri titoli verranno aggiunti “nel tempo”. La società ha anche stretto una partnership con Ubisoft per uno specifico “canale di gioco”. Amazon lo ha così descritto:

“I giocatori che si iscrivono a questo canale avranno accesso ai loro titoli Ubisoft preferiti con risoluzione fino a 4K, gameplay mobile e accesso istantaneo ai nuovi titoli come Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising lo stesso giorno in cui usciranno. Questo sarà il primo dei canali di giochi Luna in sviluppo in cui i clienti possono giocare ai titoli dei loro publisher e generi preferiti.”

Luna vanterà l’integrazione con Twitch e un controller esclusivo abilitato per Alexa

Luna presenterà anche l’integrazione di Twitch. “All’interno dell’esperienza Luna, i giocatori vedranno gli stream Twitch per i giochi all’interno del servizio e da Twitch potranno iniziare immediatamente a giocare ai giochi Luna”, afferma Amazon. È possibile giocare con un mouse e una tastiera o un controller Bluetooth. A tal proposito, Amazon ha anche annunciato il proprio Luna Controller abilitato per Alexa, che costerà $ 49,99 durante il periodo di accesso anticipato.

Il Luna Controller con Alexa si connetterà direttamente al cloud per controllare senza sforzo il proprio gioco, caratterizzato da un design a più antenne che dà priorità al Wi-Fi ininterrotto per giochi a bassa latenza. Poiché Luna Controller si collega direttamente ai server cloud, i giocatori possono facilmente passare da uno schermo all’altro, come Fire TV e smartphone, senza ulteriori accoppiamenti o modifiche alla configurazione. Ancora non abbiamo una data d’uscita per il servizio, ma ora sappiamo che Amazon andrà presto a concorrere con Google Stadia e xCloud di Microsoft all’interno del mercato del cloud gaming.