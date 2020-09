L’Amazon Prime Day è uno degli eventi più attesi dell’anno. Come molti di voi già sapranno, questo consiste in ben 2 giorni di sconti esclusivi (riservati ai clienti Prime) sul noto e-commerce dell’azienda. Quest’anno, a causa del Covid-19, l’evento non si è tenuto a luglio come al solito ma, è stato rimandato. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

La data dell’Amazon Prime Day non è stata ancora svelata ufficialmente, tuttavia, una fonte molto affidabile, The Verge, ha dichiarato di essere venuta in possesso di due email interne della casa che sembrano confermare i giorni in cui si terrà il tanto atteso evento. Ecco quando.

Amazon Prime Day: segnate sul calendario 13 e 14 ottobre

Ebbene sì, dalle e-mail emerge chiaramente che l’Amazon Prime Day si terrà il prossimo 13 e 14 ottobre. Una parla dell’evento in particolare. L’altra, invece, dice che l’azienda non accetterà richieste di ferie da parte dei dipendenti in quel periodo. Sembra essere tutto chiaro, quindi, manca solo l’annuncio ufficiale di Amazon. Stando a quanto dichiarato dal The Verge, questo arriverà molto presto.

L’Amazon Prime Day ogni anno registra numeri super impressionanti. Le offerte che la casa propone in tale occasione, infatti, sono da paura. Lo scopo dell’azienda non è solamente quello di soddisfare i clienti e di vendere il più possibile, ma anche quello di aumentare sensibilmente le sottoscrizioni al servizio Prime (necessario per usufruire delle promo speciali). Riuscirà anche quest’anno l’e-commerce a fare il botto? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.