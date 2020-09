Nel mezzo miliardo di anni di storia della Terra, ci sono state cinque grandi estinzioni di massa ampiamente accettate. Tuttavia nuove scoperte suggeriscono che potrebbe essercene un’altra, che ha creato le condizioni che hanno permesso ai dinosauri di conquistare il mondo.

Non capita spesso che venga identificata una nuova estinzione di massa; dopotutto, tali eventi erano così devastanti da risaltare davvero nella documentazione sui fossili. In un nuovo articolo, pubblicato su Science Advances, un team internazionale ha identificato una grave estinzione della vita 233 milioni di anni fa. La crisi è stata chiamata Episodio Pluviale Carnico.

I dinosauri conquistarono il mondo grazie ad un’eruzione vulcanica

La causa è stata molto probabilmente massicce eruzioni vulcaniche nella provincia di Wrangellia del Canada occidentale, dove sono stati versati enormi volumi di basalto vulcanico. “Le eruzioni hanno raggiunto il picco nel Carnico“, dice Jacopo Dal Corso. “Stavo studiando la firma geochimica delle eruzioni alcuni anni fa e ho identificato alcuni enormi effetti sull’atmosfera in tutto il mondo. Le eruzioni sono state così enormi che hanno pompato enormi quantità di gas serra come l’anidride carbonica e si sono verificati picchi di riscaldamento globale “.

Il cambiamento climatico ha causato una grave perdita di biodiversità nell’oceano e sulla terra, ma subito dopo l’evento di estinzione nuovi gruppi hanno preso il sopravvento, formando ecosistemi più moderni. I cambiamenti climatici hanno incoraggiato la crescita della vita vegetale e l’espansione delle moderne foreste di conifere.

Non erano solo i dinosauri, ma anche molti gruppi moderni di piante e animali apparvero in questo momento, tra cui alcune delle prime tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Anche l’episodio pluviale carnico ha avuto un impatto sulla vita oceanica. Segna l’inizio delle barriere coralline in stile moderno, così come molti dei gruppi moderni di plancton, suggerendo profondi cambiamenti nella chimica dell’oceano e nel ciclo del carbonato.

Finora, i paleontologi avevano identificato cinque grandi estinzioni di massa negli ultimi 500 milioni di anni di storia della vita. Ognuno di queste ha avuto un effetto profondo sull’evoluzione della Terra e della vita. Questo grande evento di estinzione ha avuto un ruolo importante nell’aiutare a ripristinare la vita sulla terra e negli oceani, segnando le origini degli ecosistemi moderni.