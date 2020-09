Circa 10 giorni fa, Apple ha tenuto un evento speciale di presentazione. In molti speravano di vedere i nuovi iPhone 12 ma, purtroppo, sono rimasti delusi. Quando verrà svelata la nuova gamma di melafonini? I leaker sembrano saperne qualcosa a riguardo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

A parlare della possibile data di presentazione dei nuovi iPhone 12, il noto leaker Jon Prosser. Ad affiancarlo, una serie di colleghi e analisti. Secondo l’uomo, l’evento di presentazione dei nuovi melafonini si terrà ad ottobre, precisamente il 13. Sarà davvero così? Quando arriveranno i vari modelli sul mercato?

iPhone 12: Jon Prosser convinto in merito alla presentazione

Ebbene sì, pare proprio che il noto leaker non abbia alcun dubbio a riguardo. Il prossimo 13 ottobre, Apple terrà un evento speciale dove, oltre ad altri prodotti, presenterà anche l’intera gamma di melafonini. L’uomo non si è soffermato a dire solo la data di presentazione, ma anche quella di inizio preordini e di arrivo sul mercato. Le 2 varianti base potranno essere preordinate a partire dal 16 ottobre e saranno disponibili nei negozi a partire dal 23. Discorso un po’ più complicato, invece, per quanto riguarda le varianti Pro. Questo, infatti, si è soffermato a dire che arriveranno nel mese di novembre.

Quanto detto da Prosser è in linea con i rumor delle scorse settimane. Le varianti Pro arriveranno più tardi del previsto a causa della maggiore complessità di alcuni componenti montati in esse. Ovviamente, Apple, non ha proferito nessuna parola in merito. Per la verità bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per non perdervi tutti gli aggiornamenti a riguardo.