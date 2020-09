Nokia 7.3, appaiono su Internet le prime informazioni ufficiali

HMD continua incessantemente a preparare nuovi device da lanciare sul mercato, di varie fasce di prezzo. Dopo aver ufficializzato i due smartphone economici Nokia 3.4 e 2.4 ed annunciato l’imminente commercializzazione del Nokia 8.3 5G, un device di medio gamma, sono apparsi recentemente online i primi leaks sul nuovo dispositivo Nokia 7.3. Non sappiamo ancora molto in generale. Quest’ultimo è il protagonista di una nuova fuga di notizia che ne mette in evidenza l’estetica ed alcune caratteristiche tecniche. Andiamo a scoprire di seguito cosa è emerso finora.

Le prime notizie sul Nokia 7.3

Tutto ciò è fornito dal sempre presente ed attendibile OnLeaks, che tramite programmi CAD è riuscita anche a creare una probabile immagine della forma e dimensioni del Nokia 7.3. E’ emerso che posteriormente troveremo quattro fotocamere, racchiuse in un’apposito spazio a forma di cerchio. Si spera siano fotocamere di alta qualità, per scattare ottime foto ad alta risoluzione. Subito sotto il reparto fotografico posteriore troviamo il lettore d’impronte digitali, che quindi non si trova integrato sotto il display.

Il tasto di accensione e bilanciere del volume sono collocati sul bordo destro, solita configurazione standard degli smartphone, e la fotocamera anteriore si trova in un piccolo foro posto in alto a sinistra, che comunque non ingombra e quindi non causa inestetismi. Sarà presente il jack audio da 3,5 mm mentre la porta Usb è Type-C.

Non resta dunque che attendere maggiori informazioni, sopratutto sul comparto hardware, del Nokia 7.3 e sapere il prezzo di lancio e la data di commercializzazione.