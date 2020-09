Amazon ha annunciato Always Home Cam, un drone di videosorveglianza autonomo che può volare all’interno della casa in nostra assenza. Una volta terminato il suo volo, Always Home Cam tornerà al dock per ricaricare la batteria. Il prodotto è stato sviluppato da Ring, società di sicurezza intelligente acquisita da Amazon, e dovrebbe costare $ 249,99. Le spedizioni partiranno nel corso del prossimo anno.

Jamie Siminoff, fondatore e “capo inventore” di Ring, afferma che l’idea alla base di Always Home Cam è di fornire più punti di vista in tutta la casa senza richiedere l’uso di più videocamere. In un’intervista prima dell’annuncio, ha affermato che la società ha trascorso gli ultimi due anni nello sviluppo mirato del dispositivo e che si tratta di un “prodotto che è molto difficile da costruire”. Grazie ai progressi nella tecnologia dei droni, l’azienda è stato in grado di realizzare un prodotto come questo e farlo funzionare come desideravano.

Come funziona Always Home Cam

Always Home Cam è completamente autonomo, ma i proprietari possono dirgli quale percorso può prendere e dove può andare. Quando attiviamo il dispositivo per la prima volta, possiamo costruire una mappa della nostra casa che il drone può seguire, con la possibilità di chiedere di tenere d’occhio punti di vista specifici come la cucina o la camera da letto. Il drone può essere comandato per volare su richiesta o programmato per volare quando viene rilevato un disturbo da un sistema di allarme Ring collegato. La base di ricarica blocca la visuale della videocamera e la videocamera registra solo quando è in volo. Ring dice che il drone emette un rumore udibile durante il volo, quindi potrebbe sentirsi durante la registrazione del filmato.

Ring ha riferito che la videocamera può essere utilizzata anche per cose semplici come controllare se una stufa è stata lasciata accesa o una finestra lasciata aperta, o se una porta è chiusa a chiave quando siamo lontani da casa. Il drone è infatti dotato di tecnologia per evitare gli ostacoli sul suo percorso e le sue eliche sono avvolte così da prevenire danni alla proprietà, ad animali domestici o ad una persona che potrebbe accidentalmente entrare in collisione con il drone. Always Home Cam è senz’altro il prodotto più ambizioso mai realizzato da Ring, e sarà molto interessante vedere se funziona davvero come promesso. Tuttavia, per scoprirlo dovremo aspettare fino al prossimo anno.