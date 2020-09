Nonostante abbia rilasciato iOS 14 e iPadOS 14, Apple non arresta il lavoro sul fronte software. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato il primo minor update dei sistemi operativi per iPhone e iPad, il 14.0.1. Quali sono le novità che hanno portato in campo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Quest’anno Apple ha fatto il botto con iOS e iPadOS 14. I due sistemi operativi hanno convinto quasi tutti grazie alle miriade di novità introdotte. Il primo minor update va a risolvere quelli che sono stati i bug non scovati prima del lancio del major update. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: ecco cosa risolve iOS 14

Come potete intuire, sia iOS 14.0.1 che iPadOS 14.0.1 non introducono nulla di nuovo per quanto riguarda funzioni o estetica. Gli unici cambiamenti, appunto, riguardano le correzioni di bug. Qui di seguito andiamo a riportarvi quelli che Apple ha risolto:

Problema che, dopo il riavvio, causava il ripristino delle impostazioni predefinite del browser e della posta.

Problema che impediva di connettersi alla linea Wi-Fi.

Problema che impediva la visualizzazione delle anteprime della fotocamera su iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Problema che impediva l’invio delle e-mail con alcuni provider di posta elettronica.

Problema che impediva la visualizzazione delle immagini nel widget News.

L’update è già disponibile per tutti al download. Come al solito, gli utenti possono decidere se scaricarlo tramite iTunes o direttamente tramite le impostazioni del dispositivo (generali > aggiornamento software). Ci aspettiamo che Apple ne rilasci altri di questo tipo nelle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.