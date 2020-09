Anni dopo il disastro nucleare di Fukushima, la flora e la fauna selvatica si sono stabilite nell’area abbandonata. Ora le autorità giapponesi non sono in grado di allontanarli. Scimmie, cinghiali e altri animali selvatici hanno reso le città vicine abbandonate da centinaia di migliaia di persone come la loro nuova casa. Ora, poiché gli ordini di evacuazione sono stati revocati e le persone stanno ritornando, trovare i modi appropriati per convivere è diventata una sfida seria.

Per aiutare a spaventare le scimmie, i governi locali hanno sovvenzionato enormi quantità di fuochi d’artificio. I cittadini pattugliano le città e sparano loro ogni volta che vedono le scimmie, che sono state attratte dalle città per nutrirsi nei giardini abbandonati ma ancora in crescita e negli alberi da frutto vicino alle case dei residenti.

“Penso che siano carini. Non gli farei assolutamente mai del male“, ha detto Shuichi Kanno, un uomo di 79 anni che è tornato a casa sua vicino a Minamisoma. “Niente di tutto questo è colpa loro. È colpa dell’energia nucleare. È colpa degli umani”.

Spettacolo pirotecnico per le scimmie, ma…

I fuochi d’artificio non sono una soluzione perfetta. Le scimmie di solito tornano pochi giorni dopo essere state spaventate. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le persone indugiano a tornare alle loro vecchie case, in parte a causa degli alti livelli di radiazioni e del fatto che se ne sono andati da quasi un decennio.

“Mi piaceva fare escursioni, cercare verdure selvatiche e trovare funghi selvatici. Ma ora è così pericoloso“, ha detto Kanno. “Non possiamo più avere un rapporto con la natura. È andato.”

Il disastro nucleare di Fukushima Daiichi è stato innescato da uno tsunami nel marzo 2011. Circa 52.000 persone sono rimaste sfollate a causa di quello che è stato il secondo peggior incidente nucleare di sempre, dopo il disastro di Chernobyl in Ucraina il 26 aprile 1986.

L’onda gigantesca creata dal violento terremoto di magnitudo 9,0 dell’11 marzo 2011 ha sommerso le strutture, l’elettricità è stata interrotta, i sistemi di raffreddamento del combustibile nucleare si sono fermati, portando alla fusione del combustibile centrale di tre dei sei reattori. Le esplosioni di idrogeno hanno distrutto parte degli edifici di Fukushima Daiichi. Solo nel maggio 2011, due mesi dopo l’incidente, la TEPCO ha utilizzato il termine “core fusion” del reattore.

Più di mille enormi serbatoi contengono importanti quantità di acqua, in parte contaminata, di cui nessuno sa ancora cosa fare. Le autorità nucleari giapponesi e internazionali continuano a considerare il lancio in mare.

Ci vorranno almeno quattro decenni per smantellare questo impianto, situato a poco più di 200 chilometri a nordest di Tokyo, con tecnologie che, nella maggior parte dei casi, devono ancora essere inventate.