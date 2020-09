La Covid-19 Maker Challenge è una grande iniziativa per combattere il virus che è partita ad aprile e si concluderà a fine ottobre. In 5 mesi di lavoro i migliori esperti di innovazione e tecnologia hanno già messo a punto oltre 35 dispositivi per limitare i contagi, utilissimi in scuole, ospedali, uffici e altri spazi affollati.

InSilicoTrials è l’unica azienda italiana chiamata a partecipare a questa straordinaria iniziativa no profit, grazie alla sua piattaforma di simulazione digitale. Gli obiettivi della startup sono aumentare la sicurezza e rispondere alle esigenze di medici, infermieri e persone a contatto quotidiano con il virus, sviluppando rapidamente soluzioni innovative.

Covid-19 Maker Challenge, un progetto mirato a creare dispositivi di protezione

L’iniziativa Covid-19 Maker Challenge è una call to action rivolta ai professionisti mondiali dell’innovazione per aiutare a proteggere il più possibile dal contagio tutti i lavoratori in prima linea, ma anche persone a contatto quotidiano con il virus. Il progetto è stato ideato da U.S. Veterans Health Administration Innovation Ecosystem e da Challenge America, un’organizzazione no profit statunitense.

Queste due organizzazioni, focalizzate sulla creazione di soluzioni in grado di cambiare la vita e venire incontro alle esigenze dei veterani statunitensi, quest’anno hanno ampliato la loro sfera d’azione per concentrarsi su soluzioni per i lavoratori essenziali legate ai pericoli della pandemia.

La Covid-19 Maker Challenge riunisce industria privata ed esperti ricercatori universitari, che hanno offerto il loro tempo e le loro idee a sostegno dei lavoratori a contatto quotidiano con il virus. Vengono inventati, selezionati e sviluppati in brevissimo tempo vari dispositivi per aiutare medici, infermieri in prima linea a operare in un ambiente più sicuro. Molti di essi sono ideali per scuole, uffici, ospedali, treni e altri luoghi pubblici.

InSilicoTrials è l’unica azienda italiana coinvolta in questa iniziativa, ha contribuito mettendo a disposizione gratuitamente la propria piattaforma di simulazione digitale. L’azienda mira a ridurre tempi e costi di sviluppo di dispositivi medici e farmaci attraverso una piattaforma basata su cloud che fornisce alle aziende biomediche e farmaceutiche i migliori modelli matematici disponibili a livello mondiale.

Migliori modelli informatici accessibili a tutti

L’obiettivo dell’azienda è rivoluzionare il settore sanitario e migliorare la qualità della vita di molti pazienti in tutto il mondo; utilizzando modelli e simulazioni in modo accessibile a tutti. Collaborando con le più prestigiose università del mondo, un team di esperti ricerca e seleziona costantemente i migliori modelli matematici in grado di fornire dati utili per la certificazione di prodotti e farmaci.

Questi modelli vengono quindi caricati sulla piattaforma, per essere utilizzati in modo semplice e in modalità pay-per-use. La partecipazione alla Covid-19 Maker Challenge rappresenta una prova della sua portata internazionale oltre che un importante riconoscimento del valore della piattaforma proprietaria.

Per fare un esempio possiamo parlare della Tessellation Sanitation Station, una soluzione che utilizza raggi UVC ad alta concentrazione per disinfettare in pochi secondi bagagli e altri oggetti. Oppure, il Raman Light Inspection System, un dispositivo portatile che distingue accuratamente il virus Covid-19 sulle superfici; la Symptom Monitoring App, un sistema di check-in per smartphone con avvisi e workflow automatizzati che monitora i sintomi di dipendenti e visitatori.

Donando il suo innovativo sistema di simulazione basato su cloud InSilicoTrials ha permesso di ottenere risultati nel giro di pochi giorni anziché di settimane. Di conseguenza, i lavoratori in prima linea avranno la possibilità di accedere a questi prodotti molto prima, e questo potrebbe salvare molte vite umane. La simulazione è una delle soluzioni più interessanti ed efficaci che consente di accelerare la ricerca, mantenendo e aumentando gli standard di sicurezza richiesti.