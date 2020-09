La casa di Mark Zuckerberg, Facebook, torna a scontrarsi con il colosso della mela morsicata. Questa volta, la questione riguarda l’app di messaggistica presente sui dispositivi iOS. Stando a quanto riportato dal The Information, il noto social blu starebbe insistentemente chiedendo ad Apple di dare la possibilità, agli utenti, di scegliere Messenger come app di messaggistica predefinita. Come risponderà Apple?

Come ben sapete, iOS 14 ha portato in campo 2 grosse novità in merito di personalizzazione. E’ finalmente possibile scegliere le app di default per il browser e per le e-mail. Quello che chiede Facebook ad Apple è di fare lo stesso anche per quanto riguarda l’app per i messaggi. Peccato, però, che le complicazioni siano molte. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Facebook: Messenger come app di default su iOS?

Il vicepresidente di Facebook ne è convito, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere l’app predefinita per i messaggi su iOS. Al momento, Apple, non permette di attuare nessun cambiamento in questo senso. La speranza del social è che, con il tempo, questa si apra sempre di più alla personalizzazione (cosa che sta accadendo già). Se Apple non ha ancora deciso di fare un passo del genere, però, un motivo c’è.

Introdurre la possibilità di modificare l’app predefinita per i messaggi richiederebbe un cambiamento più sostanziale di iOS rispetto a quelli apportati per il browser e le mail. Inoltre, tutte le app di messaggistica dovrebbero aggiornarsi costantemente per garantire elevati livelli di sicurezza della privacy degni del colosso di Cupertino. A ragione di ciò, è al quanto improbabile che Apple decida di acconsentire alla richiesta di Facebook. Mai dire mai. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.