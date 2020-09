Windows XP aveva un tema segreto che rendeva il sistema operativo più simile ad un Mac. Lo ha rivelato una recente perdita del codice sorgente di Windows XP da cui sono trapelati i primi lavori di Microsoft sul sistema operativo e alcuni temi inediti creati dalla società durante il suo primo sviluppo di XP nel 2000.

Uno di questi è etichettato “Candy” e include un design che ricorda da vicino l’interfaccia Aqua di Apple che è stata introdotta per la prima volta alla Macworld Conference & Expo nel 2000. Sebbene il tema sia incompleto, il pulsante Start di Windows XP, i vari pulsanti e gli elementi dell’interfaccia utente ricordano chiaramente il tema Aqua di Apple.

Microsoft ed Apple, un’influenza reciproca

Microsoft non ha mai rilasciato il suo tema Aqua per Windows XP e sappiamo che è stato utilizzato nel codice sorgente iniziale per il sistema operativo. Sembra che gli sviluppatori Windows abbiano utilizzato il tema come un “placeholder” per creare il motore del tema per Windows XP. Il tema si riferisce a Whistler, il nome in codice con cui era conosciuto Windows XP, ed è contrassegnato come “solo per uso interno”.

Microsoft è notoriamente passata a un tema Luna blu e verde per la versione finale di XP, che molti hanno soprannominato Fisher Price-esque quando il sistema operativo è stato originariamente rilasciato nel 2001. Il motore del tema in Windows XP è stato un importante aggiornamento del sistema operativo, consentendo temi per le feste e molte opzioni di personalizzazione.

Microsoft stava sviluppando Windows XP in un’epoca in cui c’era una forte concorrenza con Apple sui sistemi operativi desktop. Durante gli anni ’90 e ’00, Windows è stato fortemente influenzato dal classico Mac OS e da quello che in seguito divenne OS X. Anche Apple ha preso in prestito alcune funzionalità di Windows, in particolare per quanto riguarda la finestra, la navigazione, i pannelli di controllo e la navigazione di file e cartelle. Il codice sorgente trapelato è una rara visione dello sviluppo iniziale di un sistema operativo che è stato utilizzato da milioni di persone.