Amazon non smette mai di stupirci tra offerte, promozioni e nuove iniziative. Dopo aver annunciato il Prime Day 2020 e la consegna su appuntamento, ecco che il colosso e-commerce lancia una nuovissima iniziativa chiamata “Consegna senza fretta” che permette ai clienti di risparmiare 1 euro sugli acquisti.

Come si può facilmente intuire dal nome stesso, si tratta di un’opzione proposta da Amazon e che permette di dilatare i tempi di consegna di un prodotto. Si, proprio così: in un mondo dove le persone vogliono ricevere i prodotti acquistati online nel giro di poche ore, Amazon lancia un servizio che permette di rimandare la consegna di qualche giorno rispetto a quella rapida offerta da Prime.

Amazon, ” Consegna senza fretta” in arrivo sul’e-commerce

Così, anziché ricevere i prodotti ordinare il giorno dopo, Amazon permette di riceverli dopo 3-4 giorni. In modo molto semplice; il servizio viene offerto da Amazon su alcuni prodotti selezionati. Scegliendo questa opzione in fase di acquisto, permetteremo al sistema di consegna di processare il pacco con priorità minore e, di conseguenza, la consegna sarà ritardata di qualche giorno.

Come sempre, ovviamente, Amazon ci indicherà la data di consegna prevista prima di farci completare l’ordine. Semplice, chiaro, immediato, ma non veloce. Chi accetta di ricevere i pacchi di Amazon “in ritardo” ottiene lo sconto di 1 euro sul successivo ordine spedito da Amazon.

Dunque, se non abbiamo fretta di ricevere il nuovo prodotto comprato su Amazon, possiamo farcelo consegnare con qualche giorno in più di attesa in cambio di uno sconto di 1€ sul prossimo ordine. Al momento questa promozione è disponibile solo sui prodotti “Consegna senza fretta” da almeno 10€ e in via promozionale fino al 12 novembre 2020. In tutti i casi, scopriremo solo a metà Novembre se la promozione “consegna senza fretta” sarà prorogata o meno.

Ovviamente il servizio è disponibile solo per gli utenti Amazon Prime. Se non si ha ancora un account Prime, si consiglia di attivarlo gratis. In questo modo si potrà sfruttare tutti i benefici durante il Prime Day senza spendere un solo centesimo. un’iniziativa sicuramente interessante e che potrebbe fare comodo a qualche utente.