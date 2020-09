Amazon vuole continuare con i prodotti AI, dopo il successo degli Echo

L’anno scorso, Amazon ha inserito il suo assistente virtuale in qualsiasi dispositivo domestico che potesse ospitare un chip. Il suo elenco di nuovi widget con Alexa sembrava lungo un miglio e includeva un serraglio di prodotti per la casa, come lampade e forni a microonde. La società ha anche annunciato partnership per dispositivi che assicurano che Alexa possa vivere su alcuni dispositivi insieme ad altri assistenti virtuali, strumenti per rendere più facile agli sviluppatori la creazione di competenze di Alexa, dispositivi e capacità di rete e dispositivi indossabili. È stato un gioco di volume e un’offerta aggressiva per costruire il suo ecosistema in ancora più mercati.

Quest’anno, Amazon ha avuto meno dispositivi da annunciare, ma ha dimostrato di aver reso Alexa migliore che mai. Questo è il secondo polo della strategia qui: porta Alexa ovunque, quindi migliora le funzionalità di selezione in modo che l’esperienza per gli utenti eclissi qualsiasi cosa offerta dalla concorrenza.

Come sempre accade a questo tipo di eventi, Amazon ha parlato in grande di tutte le nuove funzionalità di Alexa. Gli utenti scopriranno da soli se questo è il vero affare o solo una campagna pubblicitaria quando Amazon lancia gli aggiornamenti nel corso del prossimo anno (arriveranno prima sui dispositivi domestici intelligenti). Ma sulla carta e nelle demo messe in scena, le nuove capacità di Alexa sembrano certamente portarlo ad uno step successivo, ancora più interessante del precedente.