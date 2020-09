Insieme ad iOS 14 e iPadOS 14, Apple ha anche rilasciato il consueto update per Apple Watch, WatchOS 7. Questo, è stato a lungo elogiato dall’azienda, e non solo, per le succose novità che porta in campo. Nonostante ciò, pare che gran parte degli utenti non siano per nulla soddisfatti dell’aggiornamento. I possessori della Series 3, in particolare, sono molto arrabbiati. Ecco perché.

Il colosso di Cupertino c’è cascato di nuovo. Pare che il nuovo update per Apple Watch (watchOS 7) stia dando non pochi problemi ai possessori della Series 3. Come ben saprete, Apple ha rilasciato da poco anche il minor update WatchOS 7.0.1. Anche questo, presenta le stesse problematiche. Di che si tratta?

Apple Watch Series 3: ecco i problemi che porta

A lamentare problemi con il nuovo aggiornamento della mela morsicata, molti utenti possessori di Apple Watch Series 3. Pare, infatti, che su questi dispositivi il nuovo watchOS 7 non abbia gli effetti benefici che la casa ha tanto professato. Gli sfortunati parlano di calo drastico delle prestazioni, bug continui e, addirittura, riavvii improvvisi. Al momento, l’azienda non ha proferito nessuna parola a riguardo. Che un aggiornamento risolutivo arriverà a breve?

Ricordiamo che non esiste un modo per effettuare il downgrade a watchOS 6. Di conseguenza, chi ha già scaricato il nuovo aggiornamento e accusa gli stessi problemi citati sopra, non può fare altro che attendere una risposta da parte di Apple. Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere con i nuovi update. Come la risolverà questa volta il colosso di Cupertino? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.