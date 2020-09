Le mascherine, attualmente il nostro strumento più efficace contro il Covid-19, potrebbero avere un altro vantaggio. Alcuni ricercatori credono che esporre i portatori a dosi più piccole e meno dannose della malattia possa innescare una risposta immunitaria. Questa teoria ancora non dimostrata suggerisce che le mascherine potrebbero aiutare a inoculare le persone mentre aspettiamo un vaccino.

Il tessuto non medico o le maschere usa e getta sono stati raccomandati in tutto il mondo, principalmente per impedire alle persone infette di diffondere il nuovo coronavirus. Sebbene non offrano una protezione completa, le mascherine possono potenzialmente ridurre la quantità di virus inalata da chi le indossa, secondo un recente documento pubblicato su New England Journal of Medicine (NEJM) .

“Ipotizziamo che maggiore è la dose di virus che si immette nel corpo, più ci si ammala”, ha detto all’AFP uno degli autori Monica Gandhi, specialista in malattie infettive presso l’Università della California a San Francisco. “Riteniamo che le maschere riducano la dose di virus che si inala e, quindi, aumentino i tassi di infezione asintomatica”.

Gandhi ha affermato che l’infezione asintomatica è collegata a una forte risposta immunitaria dei linfociti T, un tipo di globuli bianchi, che può agire contro il Covid-19. “Pensiamo che le mascherine possano agire come una sorta di ‘ponte’ per un vaccino dandoci una certa immunità”, ha riferito, aggiungendo che i ricercatori stavano avviando diversi studi per provare a testare la teoria. Ciò includerebbe la verifica se il requisito di una maschera in alcune città avesse ridotto la gravità della malattia in quel luogo.

Stanno anche esaminando studi sugli anticorpi a Taiwan, dove le mascherine sono onnipresenti, ma ci sono pochissime restrizioni. “Certo, è ancora una teoria, ma ci sono molti argomenti a suo favore”, ha detto all’Afp Bruno Hoen, direttore della ricerca medica presso l’Institut Pasteur di Parigi. Secondo Hoen dovremo “dare uno sguardo diverso all’uso delle mascherine”, che inizialmente erano state ritenute non necessarie dalle autorità sanitarie, in un contesto di carenze. Oggi sono ampiamente consigliati per rallentare la diffusione dell’infezione.

Dubbi e scetticismo sulla nuova teoria

La teoria fa eco alla “variolazione”, una tecnica rudimentale usata prima della comparsa dei vaccini che prevedeva di dare alle persone una malattia lieve per tentare di vaccinarle contro forme più gravi di una malattia. In Asia, la variolazione precoce spesso significava soffiare croste essiccate da pazienti affetti da vaiolo nel naso di persone sane, secondo la US National Library of Medicine.

Quando raggiunse l’Europa e l’America nel XVIII secolo, la pratica – che a volte uccideva il paziente – prevedeva comunemente l’inserimento del vaiolo sotto la pelle. L’articolo del NEJM suggerisce un parallelo nell’idea che l’esposizione a piccole dosi di virus aumenta l’immunità. “E ‘una teoria interessante con un’ipotesi ragionevole”, ha detto all’Afp Archie Clements, Vice-Cancelliere della Facoltà di Scienze della Salute presso la Curtin University australiana.

Ma altri hanno espresso riserve. Angela Rasmussen, virologa della Columbia University di New York, ha riferito di essere “piuttosto scettica sul fatto che questa sia una buona idea”. Rasmussen ha osservato che non sappiamo ancora se una dose più bassa di virus significhi una malattia più lieve. Non sappiamo se le maschere riducano l’esposizione al virus, ha riferito su Twitter, aggiungendo che anche la durata e il livello di immunità sono ancora poco conosciuti.