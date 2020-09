Google, per l’azienda il futuro del lavoro deve essere un “modello ibrido”

I famosi uffici di Google possono sembrare un po’ diversi per i dipendenti una volta che è sicuro per loro iniziare a tornare al lavoro, dopo la pausa dovuta alla pandemia di Covid-19. Il CEO di Google Sundar Pichai ha detto questa settimana che la società sta apportando modifiche ai suoi spazi fisici per supportare meglio i dipendenti in futuro, che Pichai dice includerà “modelli ibridi” di lavoro.

“Vedo il futuro come decisamente più flessibile”, ha detto Pichai durante una video intervista per Time 100. Pichai è stato premiato nella lista delle persone più influenti del mondo di quest’anno. “Crediamo fermamente che di persona, stare insieme, avere quel senso di comunità, sia estremamente importante perché ogni volta che devi risolvere problemi difficili, devi creare qualcosa di nuovo. Quindi non vediamo che cambia, quindi non lo facciamo. Non penso che il futuro sia remoto al 100% o qualcosa del genere”, ha detto.

I nuovi spazi di lavoro di Google

Google è stata una delle prime grandi aziende tecnologiche ad annunciare che i dipendenti potrebbero continuare a lavorare da casa fino a luglio 2021. All’epoca, il Wall Street Journal ha riferito che la decisione è stata presa in parte per aiutare i genitori che lavorano i cui figli potrebbero imparare parzialmente o totalmente da remoto quest’anno scolastico. Pichai ha detto che ci sono stati diversi fattori che sono stati considerati nella decisione.

“All’inizio, ho capito che sarebbe stato un periodo di tremenda incertezza, quindi volevamo appoggiarci e dare certezza dove potevamo”, ha detto Pichai. “Il motivo per cui abbiamo deciso di lavorare da casa fino alla metà del prossimo anno è che ci siamo resi conto che le persone si sforzavano di pianificare… e questo stava influenzando la produttività”.

Ciò non è comunque dovuto necessariamente alla pandemia, ma anche ad altre situazioni specifiche. Pichai ha toccato un problema più ampio per coloro che vivono nella San Francisco Bay Area: l’accessibilità. Il costo della vita nella Bay Area è diventato negli ultimi anni troppo alto anche per coloro che potrebbero essere considerati ad alto reddito in altre regioni. San Francisco è la città più costosa degli Stati Uniti per gli acquirenti di case, con chiunque sia interessato all’acquisto di una casa in città deve pagare uno stipendio di almeno 172.153 dollari per potersi permettere il mutuo, cosa sicuramente non da poco e difficile per tutti.