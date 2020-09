Quest’anno è stato un anno particolare per tutte le aziende. L’emergenza Covid-19 ha letteralmente devastato alcuni settori. Anche mega colossi come Apple e Amazon hanno subito un duro colpo. Quest’ultima, in particolare, ha dovuto rimandare uno dei suoi eventi annuali più attesi, l’Amazon Prime Day. Dopo settimane di misteri e rinvii, ecco che arriva la conferma ufficiale. Il Prime Day si terrà il 13 e 14 ottobre.

Erano vere le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal The Verge in merito al Prime Day. Per chi non lo sapesse, questo risulta essere un vero e proprio evento mondiale in cui Amazon offre sconti esclusivi a tutti i suoi iscritti Prime. Quest’anno, l’evento è ancora più interessante. Scopriamo insieme il perché.

Amazon Prime Day: la novità di quest’anno

Il Prime Day di quest’anno risulta essere più speciale che mai. Amazon ha fatto sapere di avere a cuore la situazione di piccole e medie imprese colpite dall’emergenza sanitaria negli scorsi mesi. A ragione di ciò, investirà ben 85 milioni di dollari in promozioni speciali durante in Prime Day e il periodo natalizio volte ad aiutarle. Già a partire da oggi, e fino al prossimo 12 settembre, chi acquisterà almeno 10 euro di prodotti in una sezione dedicata alle piccole e medie imprese riceverà un buono sconto da 10 euro da utilizzare durante il Prime Day.

Il Prime Day inizierà in Italia alle ore 00:01 del 13 ottobre e terminerà alle ore 23:59 del 14 ottobre. Come accennato, per accedere alle mega promozioni dei due giorni bisognerà avere una sottoscrizione Prime. Se non avete mai provato il servizio, potete sottoscriverlo gratuitamente per un mese. Vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle promo Amazon per non perdervi nulla a riguardo.