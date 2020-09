Gli astronomi scoprono perché i dischi galattici sono così fluidi

Un recente studio degli astronomi mostra come si evolvono i dischi galattici e la loro possibilità di cambiare le orbite vicine

Le simulazioni al computer stanno mostrando agli astronomi come enormi ammassi di gas all’interno delle galassie disperdano alcune stelle dalle loro orbite, creando alla fine la dissolvenza uniforme ed esponenziale nella luminosità di molti dischi galattici. I ricercatori della Iowa State University e della IBM Research hanno avviato studi avanzati che hanno iniziato quasi 10 anni fa. Inizialmente si sono concentrati su come massicci ammassi nelle giovani galassie influenzano le orbite stellari e creano dischi galattici con centri luminosi che sbiadiscono verso bordi scuri, il tutto in modo estremamente fluido.

Ora, il gruppo è coautore di un nuovo articolo che afferma che le loro idee sulla formazione di dischi esponenziali si applicano non solo alle giovani galassie. È anche un processo robusto e universale in tutti i tipi di galassie. I dischi esponenziali, dopo tutto, sono comuni nelle galassie a spirale, nelle galassie ellittiche nane e in alcune galassie irregolari.

La scoperta degli astronomi sui dischi galattici

L’ultima modellazione al computer, guidata da Wu è un netto miglioramento rispetto al passato. I modelli precedenti hanno trattato le forze gravitazionali dei componenti della galassia in modo più approssimativo ed i ricercatori hanno studiato un minor numero di casi. Gli ultimi modelli mostrano come gli ammassi stellari e gli ammassi di gas interstellari all’interno delle galassie possono cambiare le orbite delle stelle vicine. Alcuni eventi di dispersione delle stelle cambiano in modo significativo le orbite delle stelle, persino catturando alcune stelle in loop attorno a massicci ammassi prima che possano sfuggire al flusso generale di un disco galattico. Molti altri eventi di dispersione sono meno potenti, con meno stelle sparse e orbite che rimangono più circolari.

“La natura della dispersione è molto più complessa di quanto abbiamo capito in precedenza”, ha detto Struck, coautore dello studio. “Nonostante tutta questa complessità su piccola scala, si ottiene comunque una distribuzione della luce omogenea su larga scala. La dispersione stellare è molto generale e universale.Funziona per spiegare la formazione di dischi esponenziali in così tanti casi”.