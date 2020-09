La casa della mela morsicata, Apple, sta facendo il possibile per ridurre i ritardi con il lancio della nuova gamma di melafonini. Come ben sapete, infatti, a causa dell’emergenza Covid-19, l’azienda non è riuscita a presentare gli iPhone 12 nel mese di settembre. Ora, si spera che questi arriveranno ad ottobre. Secondo Forbes e due leaker, Flip Koroy e Max Weinbach, uno dei 4 smartphone in arrivo sorprenderà tutti. Ecco perché.

Apple ci andrà giù pesante. Stando a quanto riportato da vari analisti e leaker, gli smartphone che verranno presentati saranno ben 4: 2 varianti base e 2 varianti Pro. Ciò che sostengono i leaker di Forbes è che, quest’anno, anche le varianti Pro saranno differenziate. In particolare, il modello Max avrà feature esclusive. Quali?

iPhone 12 Max: quali saranno le feature esclusive?

Pare che lo smartphone top di gamma Apple di quest’anno, iPhone 12 Pro Max sorprenderà tutti con delle caratteristiche uniche. Se gli iPhone 11 e 11 Pro Max avevano, come differenza, solo le dimensioni del display, lo stesso non accadrà i modelli di quest’anno. Secondo quanto riportato da Forbes, Apple riserverà un’insieme di caratteristiche esclusive solo alla variante Max. Al momento, i leaker non si sono sbilanciati su quali potrebbero essere tali caratteristiche. Un’idea, però, c’è.

iPhone 12 Pro Max potrebbe essere l’unico melafonino della gamma ad avere un notch più piccolo, il tanto chiacchierato sensore LiDAR e il display a 120 Hz. Quest’ultima caratteristica, in particolare, segnerebbe un grosso distacco con gli altri modelli. Per ora, Apple non ha proferito nessuna parola in merito alla faccenda. Per una conferma ufficiale bisognerà aspettare il giorno della presentazione. Continuate a seguirci per ricevere tutti gli aggiornamenti a riguardo.