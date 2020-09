La Luna ha livelli di radiazioni pericolosi, secondo una nuova misurazione

I futuri esploratori della Luna saranno bombardati da due o tre volte più radiazioni degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un pericolo per la salute che richiederà rifugi appositi, secondo un gruppo di scienziati. Il lander cinese sul lato opposto della luna sta fornendo le prime misurazioni complete dell’esposizione alle radiazioni dalla superficie lunare, informazioni vitali per la NASA ed altri che mirano a inviare astronauti per l’esplorazione.

Le alte radiazioni della Luna

Un team cinese-tedesco ha riportato i dati sulle radiazioni raccolti dal lander, chiamato Chang’e 4, sulla rivista statunitense Science Advances. “Questo è un risultato immenso, nel senso che ora abbiamo un set di dati che possiamo usare per confrontare le nostre radiazioni” e capire meglio il potenziale rischio per le persone sulla luna, ha detto Thomas Berger, un fisico dell’istituto di medicina dell’Agenzia spaziale tedesca .

Gli astronauti riceverebbero da 200 a 1.000 volte più radiazioni sulla luna di quanto sperimentiamo sulla Terra, o da cinque a 10 volte di più rispetto ai passeggeri di un volo transatlantico, ha osservato Robert Wimmer-Schweingruber della Christian-Albrechts University di Kiel, in Germania. “La differenza è, tuttavia, che non siamo su un volo simile per tutto il tempo che lo sarebbero gli astronauti quando esplorano la luna. Gli esseri umani non sono fatti per questi livelli di radiazioni e dovrebbero proteggersi quando sono sulla luna”, ha aggiunto.

I livelli di radiazione dovrebbero essere più o meno gli stessi su tutto il satellite naturale, tranne che vicino alle pareti dei crateri profondi, dove sono più bassi, pertanto tali luoghi potrebbero ottimamente fungere da rifugio temporaneo contro le radiazioni.