Amazon continua a lasciare a bocca aperta gli utenti. Oltre alle strabilianti offerte proposte in questi giorni, la casa ha pensato bene di lanciare una promo anche su uno dei suoi più noti servizi. In vista del Prime Day, infatti, la nota azienda ha deciso di promuovere il suo servizio premium di streaming musicale. Andiamo a scoprire in che modo.

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di streaming musicale della nota azienda americana. Risulta essere, senza dubbio, uno dei più gettonati a livello mondiale. Per invogliare ancora più utenti a testarlo, la casa ha pensato bene di lanciare un’offerta che pochi rifiuteranno. Ecco in cosa consiste.

Amazon Music Unlimited ad un prezzo mai visto

Ebbene sì, a partire da poche ore, tutti gli utenti che non hanno mai provato il noto servizio premium di streaming musicale di Amazon potranno farlo ad un prezzo davvero speciale. Parliamo di ben 4 mesi di prova al prezzo di soli 0,99 euro. Terminato il periodo, l’utente potrà continuare ad usufruire dell’abbonamento pagando 9,99 euro al mese o potrà disdire senza il pagamento di nessun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che Amazon Music Unlimited differisce dalla sottoscrizione “gratuita” ad Amazon Music per la presenza di un catalogo decisamente più ampio, assenza di pubblicità, skip illimitati, possibilità di download e ascolto offline e, infine, ascolto diretto tramite Alexa. La promozione risulta essere a tempo limitato. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Inoltre, per non perdervi nessun aggiornamento sulle mega promozioni Amazon, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.