Il colosso della mela morsicata, Apple, non arresta un minuto il suo lavoro sul fronte software. Nelle scorse ore, questo ha rilasciato una delle beta più attese degli ultimi giorni. Parliamo, ovviamente, della seconda beta di iOS 14.2. Cosa porta in campo? Scopriamolo insieme.

Ebbene sì, a distanza di soli pochi giorni dal rilascio al pubblico di iOS 14.0.1, ecco che Apple sorprendere i suoi utenti con il lascio di un update davvero interessante. La beta di iOS 14.2, attualmente disponibile esclusivamente per sviluppatori, porta in campo due novità interessanti. Scopriamole insieme.

Apple: la beta 2 di iOS 14.2 introduce nuove emoji

La novità decisamente più importante della seconda beta di iOS 14.2 riguarda l’aggiunta di una serie di nuove emoji (visi, persone, animali, elementi per la casa, cibo, ecc). Oltre a queste, inoltre, sono state aggiunte ben 55 variazioni di genere e di tonalità della pelle. Le emoji, in pratica, diventano più espressive e inclusive che mai. Altra novità interessante riguarda l’introduzione di Shazam all’interno del centro di controllo. Ora, identificare i brani è più veloce e intuitivo che mai. Infine, non possono mancare le classiche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Come già accennato, la beta 2 di iOS 14.2 risulta essere, al momento, disponibile per i soli sviluppatori. Molto probabilmente, però, Apple deciderà di lanciarla anche per tutti coloro che sono iscritti al programma di beta testing gratuito. Se volete diventerà re un beta tester della mela morsicata, vi basterà accedere al sito dedicato e seguire la procedura di registrazione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.