Arriva oggi una spiacevole notizia per tutti gli amanti dell’agricoltura digitale: Zynga chiuderà l’originale FarmVille su Facebook alla fine di quest’anno. In realtà non si tratta di un annuncio inaspettato dato che Facebook aveva dichiarato a luglio che non avrebbe più supportato i giochi in Flash a partire dal 31 dicembre. Proprio il medesimo giorno infatti l’Adobe Flash Player sarà sospeso definitivamente.

Si tratta dunque della fine di un’era per i videogiocatori. Per quanto semplice e ingenuo possa essere un titolo come FarmVille è stata una grande vittoria per Zynga, il suo sviluppatore. D’altro canto all’epoca praticamente ogni nostro amico su Facebook raccoglieva ortaggi online.

Incassi e sequel per il gioco di agricoltura digitale più famoso di sempre

Dal lancio avvenuto nel 2009 il gioco ha raggiunto un totale di 10 milioni di utenti attivi in soli due mesi, al suo picco di popolarità, circa 30 milioni di persone hanno giocato a FarmVille ogni giorno. Mentre Zynga mieteva incassi sviluppò anche una versione mobile e un sequel sempre per smartphone, ma questi non catturarono mai del tutto la magia del titolo originale.

I giocatori di FarmVille potranno continuare a fare acquisti in-app fino al 17 novembre, dopodiché il suo sistema di pagamento verrà chiuso. Il gioco rimarrà comunque attivo fino al 31 dicembre, poi verrà chiuso definitivamente. Zynga ha affermato che presto i giocatori potranno metter le mani su una versione mobile di FarmVille 3 che sarà disponibile in tutto il mondo.