I gatti selvatici europei, ritenuti estinti circa 50 anni fa nelle montagne del Giura, da allora hanno ricolonizzato parte del loro territorio precedente. Questa rinascita in un’area occupata da gatti domestici è andata di pari passo con incroci genetici tra le due specie. È noto che l’ibridazione tra organismi selvatici e domestici mette in pericolo il pool genetico delle specie selvatiche.

In uno studio che sarà pubblicato sulla rivista Evolutionary Applications, un team di biologi dell’Università di Ginevra (UNIGE), in collaborazione con l’Università di Zurigo e l’Università di Oxford, ha modellato le interazioni tra le due specie per prevedere il futuro del gatto selvatico nella regione montuosa del Giura svizzero. Gli scenari modellati dagli scienziati mostrano che entro 200-300 anni – un tempo molto breve in termini evolutivi – l’ibridazione comporterà la sostituzione genetica irreversibile dei gatti selvatici, rendendo impossibile distinguerli dai loro cugini domestici, come già avviene in Scozia e l’Ungheria.

Sebbene siano considerate due specie – o come sottospecie diverse da alcuni – gatti selvatici e gatti domestici possono incrociarsi e avere gattini ibridi e fertili. Questi hanno il genoma di entrambe le specie e possono dare alla luce una prole portatrice dei geni ricombinanti di ciascuna specie. Queste ibridazioni rappresentano una nuova minaccia per il gatto selvatico, poiché inducono trasferimenti genetici basati su un meccanismo noto come introgressione genetica. Questo meccanismo può portare rapidamente alla disseminazione dei geni delle specie più abbondanti nel genoma delle specie più rare. Esiste il rischio a breve termine che il genoma del gatto domestico sostituisca gradualmente il gene del gatto selvatico, che è nettamente meno abbondante del suo cugino domestico, portando all’estinzione del gatto selvatico.

L’espansione territoriale potrebbe portare all’estinzione dei gatti selvatici

Scienziati dell’UNIGE e dell’Università di Zurigo hanno dimostrato in studi precedenti che c’è una maggiore introgressione del genoma del gatto selvatico da parte dei geni del gatto domestico rispetto al contrario. L’espansione demografica e territoriale dei gatti selvatici negli ultimi 50 anni è stata identificata come la causa più probabile di queste introgressioni, che coincide con le osservazioni sul campo. Questa conclusione è stata raggiunta utilizzando modelli di simulazione bioinformatica che tengono conto delle caratteristiche ecologiche e genetiche. È stato stimato che circa il 5-10% dei contatti tra gatti selvatici e domestici ha prodotto gattini ibridi. A seguito di queste scoperte, il modello computerizzato è stato affinato al fine di fare proiezioni e definire l’urgenza di intervenire e preservare la specie.

I fattori variabili nel modello incorporato nel nuovo articolo, il cui ultimo autore è Mathias Currat, ricercatore senior presso il Dipartimento di genetica ed evoluzione dell’UNIGE, sono il tasso di ibridazione, la competizione per le risorse nell’ambiente e la dimensione delle popolazioni. Indipendentemente dallo scenario proposto agendo su queste variabili, è prevista un’introgressione molto forte del genoma del gatto domestico nel genoma del gatto selvatico.

Juan Montoya-Burgos, direttore del laboratorio presso il Dipartimento di genetica ed evoluzione dell’UNIGE, e coautore dello studio, avverte: “Il modello porta a una sostituzione genetica irreversibile con conseguente scomparsa definitiva del gatto selvatico. Solo la fine dell’incrocio tra le due specie prevede la conservazione delle specie selvatiche”.

Ridurre le opportunità di ibridazione tra le due specie è l’unica soluzione

Ne consegue che il gatto selvatico rimane una specie a rischio di estinzione nonostante i segnali positivi della sua recente espansione. Il modello dinamico presentato nello studio UNIGE, che combina la crescita demografica e spaziale delle popolazioni di gatti selvatici, può essere utilizzato per prevedere il futuro della specie. Sulla base dei vari scenari, i gatti selvatici saranno assimilati ai gatti domestici in appena 200-300 anni, come già avviene in Scozia e Ungheria. “Un evento di ibridazione ha un impatto proporzionalmente molto maggiore sulla popolazione del gatto selvatico, che consiste di poche centinaia di individui, rispetto alla popolazione domestica, che conta oltre un milione di individui in Svizzera”, sottolinea Mathias Currat.

Un’iniziativa suggerita dagli autori è quella di ridurre drasticamente le opportunità di ibridazione ai margini dei territori selvaggi. Le campagne per sterilizzare i gatti domestici che vivono vicino alle fattorie o vicino alle foreste sono solo una delle proposte. Le femmine dovrebbero essere l’obiettivo principale poiché le femmine domestiche si accoppiano più prontamente con gatti selvatici maschi rispetto ai gatti domestici maschi con femmine selvatiche. “È probabile che i primi interventi siano meno costosi sia finanziariamente che in termini ambientali. Se restiamo passivi, la minaccia di pesare sui gatti selvatici nel Giura rischia di essere irreversibile”, conclude Juan Montoya-Burgos.