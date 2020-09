Gli scienziati riescono a calcolare la quantità di materia nell’universo

Un team di scienziati afferma che è arrivato alla misurazione più precisa che mai di quanta materia l’universo contiene effettivamente. Per fare ciò, gli astronomi dell’Università della California hanno misurato la massa sia della materia luminosa che possiamo vedere e toccare sia della materia oscura invisibile trovata in 1.800 ammassi di galassie, secondo una ricerca pubblicata venerdì su The Astrophysical Journal. Dopo averlo fatto, affermano di aver sviluppato il miglior modello finora dell’equilibrio tra tutta la materia e l’energia nell’universo.

La scoperta degli scienziati sull’universo

Nel conteggio finale, hanno scoperto che l’universo è il 31,5% di materia e che il resto è costituito da energia oscura, che segue da vicino i calcoli esistenti. Il team pubblicizza la sua nuova metodologia, che ha coinvolto misurazioni più dirette, come prova che il loro è un miglioramento effettivo rispetto alle tecniche passate. “Un enorme vantaggio dell’utilizzo della nostra tecnica di misurazione è stato che il nostro team è stato in grado di determinare una massa per ogni cluster individualmente piuttosto che fare affidamento su metodi statistici più indiretti”, ha detto il coautore dello studio Anatoly Klypin, astronomo presso la New Mexico State University, in un comunicato stampa.

Per contestualizzare il numero, gli scienziati affermano che se ogni atomo nell’universo fosse separato e distanziato in modo uniforme, ne sarebbero trovati solo sei in ogni metro cubo di volume. “Tuttavia, poiché sappiamo che l’80 [percento] della materia è in realtà materia oscura”, ha detto il coautore dello studio e fisico dell’Università della California Mohamed Abdullah nel comunicato. “In realtà, la maggior parte di questa materia non è costituita da atomi di idrogeno ma piuttosto da un tipo di materia che i cosmologi non comprendono ancora “.