UGREEN ha lanciato il suo ultimo caricatore USB da 65 W. Questo accessorio di ricarica è stato apparentemente progettato “per i fan di Apple”, sebbene possa anche essere adatto a quanti possiedono device con cavo da USB C a USB C. Queste porte sono classificate per gli standard USB Power Delivery 3.0 e 2.0, nonché per Qualcomm Quick Charge (QC) da 4.0 a 2.0 e una manciata di altri standard di ricarica rapida.

Pertanto, è valutato positivamente per caricare, ad esempio, un iPhone X del 50% in 30 minuti e può anche caricare altri dispositivi a velocità normali. In alternativa, è compatibile con smartphone Android e una serie di altri device con USB Type-C.

Caratteristiche

4 porte = 3 USB Type-C + 1 porta USB;

Caricatore GaN più piccolo e leggero;

Alimenta tutti i dispositivi contemporaneamente;

2,5 volte più veloce dell’originale;

Supporta i protocolli di ricarica rapida completa.

Il peso è molto limitato, solo 165 grammi ed ha un ingombro anch’esso molto esiguo. Il caricabatterie UGREEN è in grado di caricare quasi tutti i tipi di dispositivi digitali e supporta quasi tutti i protocolli di ricarica rapida (PD 3.0/2.0, QC 4.0/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP) e assicura che i dispositivi siano caricati con tre volte meglio e in modo efficiente. Un caricabatterie ideale per il lavoro, ma anche molto utile per chi è sempre in movimento.

Il nuovo materiale semiconduttore al nitruro di gallio consente di funzionare a tensioni e frequenze di commutazione più elevate, il che si traduce in caricatori più piccoli ed efficienti.

Questo nuovo caricabatterie a 4 porte è attualmente disponibile sulla sua nuova pagina Indiegogo a un prezzo di 25 dollari o 21 euro. che UGREEN afferma sarà uno sconto del 50% sul suo prezzo di vendita finale.