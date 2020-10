Coronavirus, trovate prime tracce del virus in spiaggia, a Minnesota

In Minnesota sono state trovate per la prima volta tracce di coronavirus nelle acque dell'oceano, ma non rappresenta un veicolo di contagio

Gli scienziati hanno trovato per la prima volta un “livello rilevabile” del nuovo coronavirus in campioni d’acqua di spiaggia. Un team della University of Minnesota Medical School ha raccolto l’acqua ogni fine settimana da otto spiagge nello Stato a partire dal 4 luglio. Quattro di loro, Brighton Beach, 42nd Avenue East Beach, Franklin Park Beach e Lief Erickson Park Beach, avevano tracce di SARS-CoV-2 nell’acqua, durante i fine settimana dell’11 e del 18 settembre, i più affollati.

La presenza del coronavirus nell’acqua

Sebbene non ci siano prove che il virus possa essere trasmesso attraverso l’acqua del lago o della spiaggia, potrebbe contenere indizi su come il virus si è diffuso nella comunità. Secondo una dichiarazione della University of Minnesota Medical School di Duluth, i ricercatori hanno trovato tra 100 e 1.000 copie del virus per litro. Questo è circa 10.000 volte inferiore ai livelli trovati nelle acque reflue, che è l’acqua della toilette che viaggia attraverso un sistema di drenaggio fino a un impianto di trattamento.

Il dottor Richard Melvin, assistente professore presso la Facoltà di Medicina di Duluth, ha detto a KARE 11 che crede che i nuotatori stiano trasferendo il virus nell’acqua della spiaggia. Ha detto, inoltre, che le persone infette da Covid-19 possono diffondere il virus nelle feci fino a un mese dopo la scomparsa dei sintomi. “È noto che le spiagge possono essere contaminate dalla materia fecale a causa dell’attività umana”, ha detto Melvin alla in un notiziario. “È anche possibile che il virus, se le persone stanno perdendo peli, potrebbe finire [anche] nell’acqua sulla spiaggia.”