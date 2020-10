Dopo averlo preannunciato negli scorsi mesi, Facebook l’ha fatto davvero. In un post ufficiale rilasciato nelle scorse ore, la casa di Mark Zuckerberg ha confermato la fusione tra le chat di Messenger e Instagram. A detta dell’azienda, i benefici per gli utenti saranno una marea. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai diversi mesi che Facebook lavora ad un processo di unificazione di tutte le chat dei suoi social. Un grosso passo avanti è stato fatto nelle scorse ore con la fusione di Messenger e Instagram. Da ora in poi, gli utenti potranno controllare tutti i messaggi dei due social da entrambe le app. Le novità non finiscono qui, ecco cos’altro c’è.

Facebook: in arrivo anche una funzione di WhatsApp?

La fusione di Messenger e Instagram porta in campo tutta una serie di nuovi benefici per gli utenti. Come già detto, tutti i messaggi saranno fruibili da entrambe le app dei social. Introdotta finalmente una modalità “Vanish”. Questa, permette di inviare messaggi che scompaiono dopo la lettura del destinatario. Oltre a queste due novità principali, anche una marea dedicate all’estetica della chat (emoji personalizzate, messaggi animati, colore chat, adesivi per selfie, ecc).

L’arrivo del grande aggiornamento è stato comunicato nelle scorse ore e debutterà ufficialmente per tutti nei prossimi giorni. Ricordiamo che il processo di unificazione chat di Facebook non è ancora terminato. L’azienda, infatti, potrebbe proporre una soluzione simile anche per quanto riguarda WhatsApp. Ricordiamo che l’unificazione delle chat può essere disattivata in qualsiasi momento all’interno delle impostazioni di Instagram. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.