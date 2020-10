Nonostante Apple non li abbia ancora annunciati ufficialmente, gli iPhone 12 sono già comparsi nel negozio online di una nota casa di lusso, Caviar. Specializzata nella produzione di smartphone custom, la casa ha pensato bene di mettere in preordine una variante del nuovo melafonino davvero esclusiva. Scopriamola insieme.

Non è la prima volta che parliamo di Caviar e delle sue particolari trovate. Nelle scorse ore, l’azienda ha fatto molto parlare di sé per aver messo in “vendita” i nuovi melafonini di Cupertino (iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max) in una versione super esclusiva. Che la presentazione sia molto vicina?

iPhone 12 Pro: ecco la versione da 10mila dollari

Sul sito di Caviar è appena comparso un iPhone 12 custom in edizione super limitata. Disponibile sia nella variante Pro Max e Pro, rende omaggio allo storico computer Apple 1 lanciato nel 1976. Il modello custom è realizzato con una pregiata finitura in legno e un frammento della scheda madre originale del prodotto. Il tutto, ovviamente, abbellito da dettagliate decorazioni rimandanti ad esso. L’azienda ha fatto sapere che verranno prodotti solo 9 pezzi di questo specifico custom. I prezzi, per le varianti base, si aggirano attorno ai 10mila euro.

Come già detto, il sito permette di scegliere sia la versione Pro che la Pro Max in tre diversi tagli di memoria: 128 GB, 256 GB e 512 GB. A quanto pare, quindi, Apple manderà finalmente in pensione il taglio da 64 GB. L’arrivo sul sito di Caviar fa pensare che manchi poco ad una presentazione del prodotto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.