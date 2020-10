Il Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 all’apparenza non sembra offrire nulla di rilevante, ma in realtà questo nuovo laptop nasconde al suo interno una caratteristica davvero unica. Il dispositivo offre infatti degli auricolari wireless integrati di marca che possono essere custoditi all’interno del laptop.

Questi auricolari ThinkBook si caricano automaticamente quando vengono riposti in un cassetto dedicato e si collegano immediatamente al sistema audio del laptop (tramite Bluetooth) quando vengono estratti. Per disattivare e riattivare l’audio durante le chiamate è sufficiente un doppio tocco sugli auricolari.

Le caratteristiche degli auricolari ThinkBook

Questi dispositivi periferici acustici sono inoltre dotati di doppi microfoni e cancellazione del rumore ambientale per “rendere le riunioni online più efficaci che mai”, afferma Lenovo. Se ciò non fosse abbastanza chiaro, questo laptop aziendale è destinato a WFHomers, piccole e medie imprese e ambienti ROBO (uffici remoti/filiali).

C’è anche un pulsante dedicato per raggiungere più velocemente il supporto Lenovo; premendolo invierà automaticamente i dettagli del dispositivo come il numero di serie del laptop. Purtroppo, non esiste un accesso Zero Touch, una funzione di sicurezza che blocca e sblocca il dispositivo a seconda del viso e della presenza fisica dell’utente.

Il ThinkBook 15 Gen 2 non è da solo, la gamma Lenovo offre infatti anche il ThinkBook 15 Gen 2 AMD e il ThinkBook 15p i, ma solo il primo – che dispone di un processore Intel di 11a generazione – verrà fornito con gli auricolari. Possiamo aspettarci un lancio sul mercato del nuovo laptop ad ottobre 2020 a partire da 569 dollari. Anche il ThinkPad E15 Gen 2 avrà gli stessi auricolari integrati del ThinkBook.