Con la città di Malden, nello stato di Washington, quasi completamente distrutta dai recenti incendi, il dipartimento di gestione delle emergenze di Washington ha ricevuto aiuto da una fonte inaspettata in SpaceX.

La società ha offerto l’uso della sua Internet Starlink fornita dai satelliti in orbita attorno al pianeta per fornire l’accesso a Internet pubblico a Malden e al Lago Bonney. Il servizio è totalmente gratuito.

SpaceX ha offerto internet alle città di Washington distrutte dagli incendi

Gli incendi scoppiati intorno al Labor Day hanno distrutto circa l’80% delle strutture in piedi di Malden e hanno bruciato per giorni centinaia di acri nell’area del Lago Bonney. Su Twitter, Elon Musk ha osservato che la società “sta dando la priorità ai soccorritori e ai luoghi privi di connettività Internet”.

Internet a banda larga Starlink di SpaceX attualmente utilizza più di 600 satelliti in orbita bassa attorno alla Terra, sperando infine di fornire accesso a banda larga in tutto il mondo. I satelliti stessi sono in realtà realizzati anche a Washington, prodotti nello stabilimento di Redmond di SpaceX.

Parlando della possibilità di utilizzare i satelliti per crisi future, il dipartimento di gestione delle emergenze dello stato ha accennato alla loro utilità in una varietà di possibili scenari. “Questo è un dispositivo che potremmo sicuramente utilizzare se dovessimo avere disastri ancora più grandi, come un terremoto, dove i problemi di comunicazione sarebbero un enorme ostacolo“, ha detto il dipartimento su Twitter.