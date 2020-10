Una coppia di presunti alieni è stata filmata il mese scorso da una telecamera di sicurezza a Dallas, in Texas. Le riprese notturne sgranate sembrano mostrare il vialetto di una residenza privata mentre due misteriose creature bipedi passeggiano indisturbate. Sebbene il filmato non sia abbastanza chiaro per distinguere le caratteristiche delle creature, secondo l’autoproclamato esperto di alieni, Scott Waring, questa potrebbe essere la prova inconfutabile dell’esistenza degli extraterrestri.

Waring ha condiviso il filmato sul suo blog UFO Sightings Daily. “Questo filmato proviene da una telecamera di sicurezza della porta di un’abitazione. Nel video vediamo due creature molto piccole che camminano nel parcheggio. Le creature sembrano essere alte circa un piede o meno,” riferisce il teorico. “Ci sono dozzine di vecchi rapporti che parlano di avvistamenti di piccole creature aliene, alcune che si muovono incredibilmente veloci, ma nessuna si mai rivelata pericolosa, tuttavia solitamente sono molto curiose”.

Secondo il signor Waring, le due creature infatti stavano cercando qualcosa. “È molto probabile che questi siano due esseri alieni intelligenti e siano atterrati sulla Terra per osservare da vicino la vita per alcuni minuti. L’intelligenza non dipende dalle dimensioni, ma dalla volontà della specie di evolversi e sopravvivere”.

La verità sulle due creature aliene, scettici e credenti a confronto

Il filmato è stato anche condiviso su YouTube, dove è stato analizzato da credenti e critici. Il video, caricato sul canale spagnolo Mundo Esoterico y Paranormal o Esoteric and Paranormal World è già stato visto più di 46.000 volte.

Stando ad alcuni commenti degli spettatori le creature potrebbero essere dei goblin o una qualche forma di animale. Secondo lo scettico Scott Brando questa seconda teoria sarebbe la più probabile. Brando gestisce il gruppo di controllo dei fatti riguardanti gli UFO e spesso sfida le bizzarre affermazioni del signor Waring.

Secondo lui, le “creature aliene” potrebbero essere semplicemente una coppia di gufi in una passeggiata notturna. “Un follower mi ha inviato questo breve filmato girato a Dallas, in Texas, con la telecamera del vialetto il 28 agosto 2020. Cosa sono quelle strane creature? Alieni? Due piccoli umanoidi? Io penso che siano un paio di gufi.”