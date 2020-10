Dopo settimane di silenzio si torna a parlare di un possibile dispositivo pieghevole della mela morsicata. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha registrato un nuovo brevetto riguardante un display auto-rigenerante da montare proprio su un iPhone/iPad pieghevole. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai mesi che il colosso di Cupertino manifesta il suo interesse per i device pieghevoli. Risulta essere oramai ovvio che questa ci sta lavorando su. Ad oggi, ancora non è noto se l’azienda abbia intenzione di lanciare un iPhone pieghevole o un iPad. Ciò che sembra essere sicuro è che questo monterà uno speciale display auto-rigenerante. Ecco come funzionerà.

Apple: l’iPhone pieghevole avrà un display auto-rigenerante

Uno dei principali problemi dei dispositivi pieghevoli lanciati fino ad ora è la scarsa durabilità del display. Sono molti gli utenti, infatti, che hanno lamentato graffi e danni di vario tipo dopo soli pochi giorni dall’acquisto. Apple è a conoscenza della problematica e, a ragione di ciò, ha deciso di brevettare un display molto speciale. Stiamo parlando uno schermo in grado di auto-rigenerarsi grazie ad uno strato superficiale di un materiale auto-rigenerante. L’utente non dovrà fare nulla, il display riparerà i piccoli danni da solo. Davvero una feature col botto.

Ricordiamo che, trattandosi di un brevetto, non abbiamo la certezza che Apple porti a termine il progetto. Ciò che oramai appare chiaro è che la casa lancerà un prodotto pieghevole. E’ solo questione di tempo prima che trapeli qualcosa di grosso a riguardo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.