Google ha rilasciato il suo smartphone Pixel 5 con supporto 5g di nuova generazione che è un dispositivo economico di fascia alta che prende di mira l’iPhone di Apple. L’azienda ha tenuto la sua “Launch Night In” online dove ha svelato il Pixel 5 che parte da 699 dollari, insieme a una versione economica, Pixel 4a 5G, per 499 dollari.

Con il prezzo ridotto arrivano alcuni sacrifici, il Pixel 5 ha un processore e un display meno potenti rispetto ai dispositivi concorrenti. Tuttavia, l’azienda nota che entrambi i dispositivi sono resistenti all’acqua, includono la ricarica wireless inversa, supportano le reti 5G e hanno una maggiore durata della batteria.

Insieme agli smartphone, l’evento ha anche introdotto un altoparlante Nest Audio da $ 100, un nuovo Chromcast e il nuovo servizio di streaming dell’azienda, “Google TV”. Google ha rilasciato la prima generazione di smartphone Pixel nel 2016 che si riteneva avessero la fotocamera di qualsiasi altro telefono sul mercato.

Tuttavia, sembra che il gigante della tecnologia abbia faticato a fare un grande salto nel mercato, ma il nuovo modello “high-end” a prezzi accessibili potrebbe essere il trampolino di lancio di cui ha bisogno. Pixel 5G e Pixel 4a 5G sono progettati con un nuovo obiettivo ultrawide, insieme alla fotocamera posteriore standard.

Entrambi sono dotati anche di Cinematic Pan che, secondo Google, dà ai video un aspetto professionale con una panoramica ultrasottile ispirata alle apparecchiature utilizzate dai registi di Hollywood. Una cosa che questi smartphone possono fare che i dispositivi Apple e Samsung non possono fare è aspettare in linea quando chiami un numero verde e sei messo in attesa.

“Costruita sull’intelligenza di Duplex e Call Screen, questa nuova funzione ti consente di tornare a goderti le cose che ti interessano e l’Assistente Google ti avviserà quando qualcuno è in linea e pronto a parlare“, ha condiviso Google in una dichiarazione.

È Hold for Me funziona sul dispositivo, quindi l’intera chiamata rimane privata. Addio musica d’attesa infinita, ciao altro tempo libero. Pixel 5 ha anche batterie per tutto il giorno che durano fino a 48 ore utilizzando Extreme Battery Saver, che limita automaticamente le app attive solo all’essenziale per risparmiare energia.

Nuove caratteristiche dello smartphone e non solo

È progettato con un pannello OLED da sei pollici e manca dell’ampia cornice della fotocamera, consentendo il display completo da bordo a bordo. Il Pixel 5 offre la stessa potenza del Pixel 4a 5G, ma con più RAM e una batteria più grande. Ha anche un design dall’aspetto più premium con un corpo in alluminio spazzolato piuttosto che un corpo in policarbonato fornito con Pixel 4a.

Gli utenti ottengono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e avranno anche accesso a quasi tutte le principali reti 5G. Pixel 4a 5G include 6 GB di RAM e funziona con Qualcomm Snapdragon 730, mentre Pixel 5 ha un chipset 765G. Pixel 5 sarà disponibile il 15 ottobre in alcuni paesi e verrà distribuito negli Stati Uniti tramite Verizon il 29 ottobre.

L’evento di Google ha anche introdotto il suo nuovo altoparlante audio Nest che secondo l’azienda è del 75% più rumoroso rispetto ai modelli precedenti e ha un 50% più forte dei bassi. E i consumatori possono scegliere tra cinque colori: gesso, carbone, sabbia, cielo e salvia.

Include tutte le nuove funzionalità di Google come audio multiroom in tempo reale, chiamate vocali con Google Duo e la capacità di rispondere ai comandi vocali. Anche Google sta passando allo streaming con Google TV, che ha un pacchetto di programmazione simile a quello che offrono i fornitori di servizi via cavo e satellitari.

Google TV è l’app Google Play Movies & TV riprogettata, che consente agli utenti di noleggiare e acquistare programmi e film. Insieme al rebranding del servizio, l’azienda ha anche lanciato un nuovo Chromcast dotato di telecomando e risponde ai comandi vocali. Ha un processore più potente che gestisce la nuova interfaccia e supporta 4K HDR fino a 60 fotogrammi al secondo. Google offre il sistema con Google TV per 49,99 dollari.