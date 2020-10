Le rocce precarie sono utili per analizzare i terremoti in California

In una zona terremotata vicino alla centrale nucleare di Diablo Canyon nel sud della California si trova una roccia in equilibrio precario che Anna Rood ha soprannominato Damaris, in onore della sua migliore amica. “Lo scherzo è che è incredibilmente fragile”, dice Rood, uno studente in geologia presso l’Imperial College di Londra.

Pensa che Damaris sia rimasto in piedi per 21.000 anni, il che potrebbe sembrare piuttosto robusto. Il fatto che sia ancora in piedi significa che un terremoto abbastanza forte da essere caduto non è avvenuto per tutto il tempo in cui è stato così pericolosamente a rischio. Ora, analizzando le età delle rocce instabili come Damaris e calcolando quanto grande sarebbe un terremoto le avrebbe rovesciate, Rood e i suoi colleghi hanno costruito un quadro più preciso del comportamento passato del terremoto nella regione e quindi cosa potrebbe accadere in futuro.

L’utilità delle rocce instabili

Gli scienziati esperti di terremoti studiano rocce precarie da quasi mezzo secolo. Queste antiche formazioni rocciose offrono dati cruciali sui terremoti che altrimenti non sarebbero disponibili, poiché i moderni sismometri, che rilevano lo scuotimento del suolo, esistono solo da circa 100 anni. Questa mancanza di dati è un problema per strutture critiche come dighe o centrali nucleari che devono resistere al tipo di terremoto catastrofico che potrebbe verificarsi solo una volta ogni 10.000 anni.

Per avere un’idea migliore del comportamento dei terremoti passati in questa parte della California, Rood ed i suoi colleghi hanno selezionato sette rocce precarie da un sito vicino alla centrale elettrica del Diablo Canyon. Hanno scolpito i pezzi esposti delle rocce e li hanno macinati in pezzi. Per scoprire quanti anni avevano le rocce, i colleghi in Australia hanno utilizzato uno spettrometro di massa per analizzare la loro composizione chimica. Confrontando il rapporto tra berillio-10, un raro isotopo atomico prodotto dall’esposizione ai raggi cosmici che piovono costantemente sulla Terra, con il più comune e stabile berillio-9, è stato possibile stimare per quanto tempo la superficie della roccia era stata esposta all’atmosfera e quindi scoprire da quanto tempo non si è verificato un terremoto di grande entità.