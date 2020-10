Trasmissione per contatto con superfici o trasmissione tramite aria attraverso particelle? Gli scienziati suggeriscono il modo più probabile per essere infettati dal nuovo coronavirus. A marzo, ancora nelle prime fasi della pandemia Covid-19, il medico americano Jeffrey VanWingen ha pubblicato un video su YouTube, in cui consigliava alle persone di lasciare la spesa all’aperto per tre giorni, spruzzare disinfettante su ogni prodotto e immergere i frutti in acqua. Lo scopo di questo processo era disinfettare i prodotti che potrebbero potenzialmente trasportare il nuovo coronavirus.

Ora che abbiamo una maggiore conoscenza della malattia, sappiamo che alcuni dei suggerimenti di VanWingen sono inutili e persino pericolosi. Al momento, gli scienziati affermano che il rischio maggiore di infezione deriva dall’inalazione di ciò che un’altra persona infetta sta espirando. Indossare una mascherina sembra la soluzione più pratica e sicura.

La teoria secondo cui il nuovo coronavirus potrebbe diffondersi quando entra in contatto con oggetti che trasportano il virus non è irragionevole. Dopotutto, è così che scienziati ed epidemiologi ritengono che la maggior parte delle malattie respiratorie si diffonda. Ecco perché dovremmo lavarci le mani prima di mangiare o preparare il cibo.

E le superfici?

Nuovi studi hanno suggerito che il Sars-COV-2 sopravviva 24 ore su cartone e 72 ore su plastica. Pertanto, il lavaggio delle mani e l’igiene sono raccomandati come prima linea di difesa.

Il professore di microbiologia e biochimica alla Rutgers University, Emanuel Goldman, afferma che le raccomandazioni sono state fatte sulla base di esperimenti sbagliati. “Hanno iniziato con una quantità enorme e totalmente irrealistica di virus all’inizio dell’esperimento e poi, di sicuro, hanno trovato il virus alla fine. Ma hanno iniziato con molto di più di quanto avresti mai trovato nella vita reale“, spiega Goldman. “Dovresti avere 100 persone che tossiscono e starnutiscono su una piccola area della superficie per ottenere la quantità di virus che è stata utilizzata negli studi che hanno riportato la sopravvivenza dello stesso sulla superficie“, aggiunge.

Un altro studio suggerisce che il virus muore gradualmente: ogni sei ore, il 50% del virus si indebolisce e diventa inattivo o non infettivo. A maggio, il Center for Disease Control and Prevention ha dichiarato che l’infezione attraverso il contatto con le superfici non era significativa. Al contrario, la causa principale era il contatto con particelle di mucosa e saliva nell’aria.

Quando espelliamo l’aria, che si tratti di respirazione, tosse o addirittura respirazione, vengono espulsi piccole goccioline di saliva. Mentre le particelle più pesanti cadono rapidamente a terra, quelle più leggere restano nell’aria più a lungo. Stare a stretto contatto con qualcuno aumenta il rischio di essere esposti alle piccole particelle che vengono espulse.

Molti scienziati pensano che questo sia il modo in cui la maggior parte delle persone viene infettata dal coronavirus. “Non è che [la diffusione sulla superficie] non possa avvenire, è solo che la probabilità è minore“, dice Nahid Bhadelia, un medico della malattia malattie infettive e professore alla Boston University School of Medicine. “Questo è un inoculo molto più grande, è molto più probabile che contenga molti più virus vivi, quindi è un rischio maggiore“.