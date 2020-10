Salmonella, nuovi focolai in diversi Stati a causa dei ricci domestici

Due focolai di salmonella che colpiscono dozzine di persone in più Stati sono stati collegati ai ricci domestici, hanno detto questa settimana i Centers for Disease and Control. Il CDC sta studiando un focolaio del ceppo Salmonella Typhimurium, con 32 infezioni in 17 stati legati al contatto con ricci da compagnia a partire dal 22 settembre. Cinque persone sono state ricoverate. Non sono stati segnalati decessi. Sedici dei 23 malati intervistati hanno riferito di aver avuto contatti con un riccio prima di ammalarsi, ha detto il CDC. Si sta anche indagando su un’epidemia del ceppo Salmonella Muenster, in cui ci sono state 13 infezioni in otto stati legate al contatto con questi piccoli animali.

I casi di salmonella dovuti ai ricci

Il CDC non ha identificato ancora tutti i focolai di questo genere nei vari Stati, anche se ha affermato che i campioni di un riccio a New York contenevano il ceppo che stava facendo ammalare le persone. Le persone colpite hanno riferito di aver acquistato ricci da vari fornitori e una fonte comune non è stata identificata per nessuno dei due animali domestici.

Il CDC consiglia di lavarsi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato un animale domestico o qualsiasi cosa nel suo ambiente, in particolare piccoli mammiferi e rettili noti per la diffusione della salmonella agli esseri umani. Raccomanda inoltre di non baciare o tenere il tuo animale domestico nelle aree in cui mangi, conservi o prepari cibo.

I ricci sono alcuni degli animali domestici più popolari venduti da NJ Exotic Pets a Lodi, nel New Jersey. Il collaboratore delle vendite Skylynn Lyons ha detto ad ABC News che può essere possibile per le persone contrarre un’infezione da salmonella dopo essere venute a contatto con le feci di entrambi gli animali durante la manipolazione o giocando con loro nel tempo.