Smishing, la nuova truffa che ruba i soldi dal conto corrente con un SMS

Nonostante le aziende di device tecnologici e gli operatori telefonici cercano di adottare tutte le soluzioni possibili per evitare truffe ai danni degli utenti, i malintenzionati riescono a creare nuove situazioni e metodi per riuscire ad ottenere dati sensibili finanziari ed a svuotare il conto corrente delle persone. L’ultima metodologia molto diffusa in questo periodo è il cosiddetto smishing, ovvero un classico phishing che invita le persone a premere su un link, spacciandosi per un’azienda, ma in questo caso tramite SMS e non tramite email. Scopriamo di più a riguardo.

Attenzione allo smishing!

Generalmente il messaggio afferma che il proprio conto corrente o la carta di credito è stata bloccata per un mancato aggiornamento dei dati. Ci sarà poi un link allegato che indirizzerà su una pagina web molto simile a quella reale dell’azienda stessa. Appena si inseriranno i propri dati e si premerà invio, il malintenzionato ha tutto il necessario per svuotare il vostro conto corrente, e non si riuscirà a far nulla per recuperare i soldi.

“L’aspetto più preoccupante è il possesso da parte dei truffatori dei dati sensibili del cliente: numero di cellulare, nome e cognome, istituto di credito dove si ha il conto corrente” afferma l’avvocato Michele Maria Gambini che ha supportato recentemente un cliente con questo problema. Bisogna pertanto prestare molta attenzione se si ricevono messaggi di questo genere ed eventualmente chiamare l’azienda per verificare l’autenticità del mittente.