Sono oramai mesi che si parla dei nuovi smartphone della mela morsicata, gli iPhone 12. Come ben saprete, Apple lancerà 4 diverse varianti quest’anno. Tutti i modelli sarebbero dovuti arrivare a settembre ma, a causa dell’emergenza Covid-19, l’azienda si è vista costretta a rimandare il tutto. Ora si spera in una presentazione il 13 ottobre.

Ebbene sì, sono diversi i leaker che sostengono che i prossimi iPhone 12 verranno svelati il 13 ottobre. Al momento, Apple non ha ancora rilasciato nessuna informazione a riguardo. Qualcosa, però, nelle scorse ore si è smossa. Pare, infatti, che sia trapelato il listino prezzi di tutti i device. Scopriamoli insieme.

iPhone 12: ecco quanto costeranno i vari modelli

A pubblicare online il listino prezzi dei nuovi melafonini in arrivo, l’account Twitter @a_rumors1111. Come già detto, i modelli in arrivo saranno ben 4. Qui di seguito andiamo a riportarvi tutti i costi:

iPhone 12 mini (5.4”)

64 GB: 649 dollari

128 GB: 699 dollari

256 GB: 799 dollari

iPhone 12 (6.1”)

64 GB: 749 dollari

128 GB: 799 dollari

256 GB: 899 dollari

iPhone 12 Pro (6.1”)

128 GB: 999 dollari

256 GB: 1099 dollari

512 GB: 1299 dollari

iPhone 12 Pro Max (6.7”)

128 GB: 1099 dollari

256 GB: 1199 dollari

512 GB: 1399 dollari

Ricordiamo che tutti gli smartphone saranno dotati di display OLED. Le varianti Pro si differenzieranno dalle basi per alcune caratteristiche all’avanguardia. Come potete vedere non sarà più presente la variante da 64 GB per i modelli professionali. Se i prezzi verranno confermati, in Italia saranno molto simili a quelli già proposti per gli iPhone 11. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.