Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più noti sul territorio italiano. Nelle scorse ore, questo ha fatto nuovamente parlare di sé per aver riportato in campo una promo davvero molto gettonata. Stiamo parlando, ovviamente, della Kena 5,99. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

Uno dei motivi per la quale Kena Mobile è famoso sul territorio Italiano è la rete alla quale si appoggia, quella di Tim. Questa caratteristica, coniugata ai prezzi bassi delle tariffe, rende l’operatore un vero e proprio must per molti. La promo di cui vi parliamo oggi farà sicuramente gola a molti utenti. Ecco cosa comprende.

Kena Mobile: torna la promo a soli 5,99 euro al mese

Il noto operatore ha deciso di rinnovare nuovamente la sua promo di punta Kena 5,99. Come ben saprete, questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 5,99 euro. La promo non è attivabile da tutti ma, solo dai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da Iliad e una serie di operatori telefonici virtuali.

Trattandosi di una promo speciale, Kena non fa pagare né il costo della SIM né quello di attivazione. L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato. Solo tramite il primo, però, si riceverà anche un mese di promo gratuita. Al momento, Kena 5,99 risulta essere rinnovata fino al prossimo 15 ottobre. Non sappiamo se ci saranno ulteriori proroghe. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.