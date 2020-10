L’ultimo aggiornamento Apple che porta i dispositivi alla versione iOS 14.2 beta, porterà oltre ad altre novità anche 117 nuove emoji per Whatsapp. Le faccine saranno disponibili unicamente per gli sviluppatori, ma arriveranno anche per tutti gli altri utenti dopo qualche settimana. Le emoji in realtà erano previste per l’inizio del 2020, ma data l’emergenza Covid sono state posticipate.

Il nuovo generoso pacchetto di emoticon comprende diverse faccine decisamente bizzarre, alcune già viste in un’anteprima di Apple pubblicata a luglio. Le più discusse sono sicuramente la bandiera transgender dai colori rosa, bianco e blu, la sposa con lo smoking e lo sposo con il velo nuziale. L’elenco include anche un cuore fedelmente riprodotto, una tomba, una sega da carpentiere e una serie di animali estinti come il mammut e il dodo. Chissà in che maniera verranno utilizzate queste particolarissime emoji.

Emoji di difficile comprensione

Altre emoji introducono alcuni volti tra cui quello in lacrime e quello mascherato, e alcuni simboli che fanno riferimenti ad oggetti o cibi comunissimi nell’Est e dell’America Latina, ma meno comuni in Europa e in Italia. Citiamo ad esempio il Tamales, un piatto tipico del Perù o il “flat bread”, ossia il “pane piatto”, un cibo venezuelano che può essere di difficile comprensione per un pubblico europeo. Insomma il nostro vocabolario digitale sta per arricchirsi, resta da vedere come verrà impiegato dagli utenti sempre più creativi e fantasiosi.