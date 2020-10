Covid-19, un test rapido negativo non esclude del tutto un’infezione

Dal recente dibattito presidenziale negli Stati Uniti, almeno 11 persone coinvolte nell’evento sono risultate positive al Covid-19, sollevando dubbi su come il virus avrebbe potuto dilagare lì nonostante le precauzioni, che includevano test per tutti i presenti. La Cleveland Clinic ha supervisionato l’evento. In una dichiarazione rilasciata lo scorso venerdì, ha affermato di avere requisiti per mantenere un ambiente sicuro in linea con le linee guida del CDC, tra cui distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, controlli della temperatura e mascheramento. “Soprattutto, tutti hanno permesso di partecipare al dibattito, ma solo se risultati negativi al Covid-19 prima dell’ingresso. Le persone che viaggiavano con entrambi i candidati, inclusi i candidati stessi, erano state testate e risultate negative dalle rispettive campagne”

I test rapidi negativi non escludono obbligatoriamente il Covid-19

Non è chiaro quale tipo di test siano stati utilizzati dai candidati, ma secondo quanto riferito la Casa Bianca si è basata in passato sul test Abbott ID Now, utilizzato quotidianamente con Donald Trump ed i suoi visitatori I test rapidi come ID Now sono convenienti e possono restituire risultati in soli 15 minuti, ma non sono accurati come i test PCR gold standard, che richiedono un’elaborazione di laboratorio e restituiscono i risultati in 1-2 giorni.

La FDA ha avvertito a maggio che il test potrebbe restituire risultati falsi negativi. I test perdono i casi COVID per una serie di motivi, afferma Isaac Bogoch, MD, specialista in malattie infettive presso il Toronto General Hospital Research Institute. “A volte il campione non viene raccolto correttamente. A volte c’è un problema con il dispositivo e qualcuno potrebbe essere positivo ma non ha ancora diffuso il virus. Questi sono alcuni dei motivi che mi vengono in mente “, dice.

Dopo che il virus che causa COVID-19 è entrato nel corpo, deve penetrare nelle nostre cellule e corrompere le loro istruzioni operative in modo che possa sfornare più copie di se stesso per infettare più cellule e fare più copie. Sono necessari alcuni giorni affinché questa copia avvenga abbastanza da essere rilevata in un test, motivo per cui deve essere svolto costantemente se si è a rischio.