Ebbene sì, nonostante gli iPhone 12 non siano ancora arrivati sul mercato, già si parla del loro futuro. Ci riferiamo, ovviamente, agli iPhone 13 e SE 3. Tali dispositivi arriveranno sul mercato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Quali saranno le loro caratteristiche chiave? Ce lo dice un noto analista.

Parlare di iPhone 13 e SE 3 ora che ancora non sono usciti i modelli del 2020 risulta essere molto azzardato. Nonostante ciò, l’analista Ross Young non si tira indietro. Questo risulta essere abbastanza certo in merito a quelle che saranno le caratteristiche chiave dei melafonini del futuro. Scopriamo insieme di che si tratta.

iPhone 13: il display ProMotion arriverà sulle varianti Pro

Stando a quanto dichiarato dall’analista, la gamma di iPhone 13 sarà praticamente identica, a livello estetico, a quella di quest’anno. Ci troveremo di fronte, quindi, a ben 4 modelli di melafonino, due base e due Pro. I modelli Pro si caratterizzeranno per le fotocamere di qualità superiore, per il tanto chiacchierato display ProMotion con refresh rate a 120 Hz, e per la tecnologia 5G mmWave. D’altra parte, i modelli base passeranno al sensore fotografico dei modelli Pro di quest’anno.

Per quanto riguarda la variante SE, invece, anche questa supporterà la nuova tecnologia 5G. Il display rimarrà LCD ma sarà di dimensioni maggiori a quelle dell’attuale modello (circa 6 pollici). Per quanto riguarda le fotocamere, invece, si suppone che questo avrà le stesse di iPhone 11. Se i 4 iPhone 13 arriveranno come al solito nell’autunno 2021, per questo dispositivo sarà necessario attendere fino ai primi mesi del 2022. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.