In occasione dell’imminente Amazon Prime Day i membri di Amazon Prime possono accedere da oggi a serie tv tra cui Power Book II: Ghost e Doom Patrol per soli 99 centesimi al mese per i prossimi tre mesi. Da oggi fino al 14 ottobre, i membri di Amazon Prime potranno iscriversi a canali Prime Video selezionati – oltre ai contenuti Amazon Prime Video standard a cui hanno già accesso – a un prezzo inferiore.

Un’offerta a tempo per una scorpacciata di contenuti

Questi canali extra includono Starzplay, che ospita Power Book II: Ghost , Doom Patrol, The Great e Pennyworth, e Acorn TV, che ha spettacoli tra cui The Crimson Petal e White and Boomers. Altri canali includono Discovery, il cui catalogo include Deadliest Catch e Gold Divers, e History Play, che presenta Ancient Aliens e The UnXplained with William Shatner. C’è anche Crime and Investigation, su cui possiamo guardare Killer in Plain Sight e Homicide Hunter, e BFI Player, che presenta film tra cui Cure e Harmonium.

I membri di Amazon Prime possono ora accedere ai canali Prime Video selezionati per 0,99 € al mese per tre mesi. Ma è un’offerta limitata nel tempo per soli tre mesi, dopodiché torneremo automaticamente a pagare il normale prezzo di abbonamento di 4,99 € al mese per i canali a cui siamo abbonati a meno che non annulliamo l’abbonamento. Questa offerta è aperta solo ai membri di Amazon Prime.